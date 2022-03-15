Dronla olan imtihanları, yaşlı çiftten geriye anı olarak kaldı - Son Dakika
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Dronla olan imtihanları, yaşlı çiftten geriye anı olarak kaldı

15.03.2022 13:07
Dronla olan imtihanları, yaşlı çiftten geriye anı olarak kaldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bahçesine aksiyon kamerası bağlı dron düşen yaşlı çiftin şaşkınlığı ve aralarında geçen diyalog, Anadolu insanında halen kaybolmayan saf ve temiz duyguları bir kez daha gözler önüne serdi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bahçesine aksiyon kamerası bağlı dron düşen yaşlı çiftin şaşkınlığı ve aralarında geçen diyalog, Anadolu insanında halen kaybolmayan saf ve temiz duyguları bir kez daha gözler önüne serdi.

Erbaa ilçesine bağlı Çeşmeli köyünde 2016 yılında Umut İzgi, köyünün çekimi için dronun altına aksiyon kamerası takarak uçuş yaptı. Çekim yaptıktan iniş esnasında rüzgardan dolayı kontrolden çıkan dron, bir evin bahçesine düştü. Yaşanan kazanın ardından dronunu arayarak bulan İzgi, hafıza kartındaki görüntüleri evine gittiğinde izledi. Görüntülerde bugün hayatta olmayan yaşlı çiftin dron ile olan imtihanı ve aralarındaki diyalog dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi odağı oldu. Çiftin arasındaki diyalog, Anadolu insanında halen kaybolmayan samimiyet, saf ve temiz duyguları bir kez daha gözler önüne serdi. Dron kamerasının kaydettiği görüntüler, yaşlı çiftten geriye birer güzel anı olarak kaldı.

Görüntülerde bugün hayatta olmayan Salih Kara, eşi Şaziye Kara'ya düşen dronu göstererek, "Vız vız geldi düştü buraya. Daha gitmiyor. Uzaydan düştü. Patlayacak mı acaba? Uzak dur. Hocayı çağıralım. Kimin bu?" şeklinde sözleri yansıdı.

Yaklaşık 6 yıl önce yaşanan olayın ardından yaşlı çiftin birer yıl ara ile hayatını kaybettiği öğrenildi. - TOKAT

Dronla olan imtihanları, yaşlı çiftten geriye anı olarak kaldı
Dronla olan imtihanları, yaşlı çiftten geriye anı olarak kaldı

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Tokat, Erbaa, Umut, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dronla olan imtihanları, yaşlı çiftten geriye anı olarak kaldı - Son Dakika


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