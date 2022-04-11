Dünyaca ünlü hafızlardan Diyarbakırlılara Kur'an-ı Kerim ziyafeti - Son Dakika
Üye Girişi

Dünyaca ünlü hafızlardan Diyarbakırlılara Kur'an-ı Kerim ziyafeti

11.04.2022 13:29
Dünyaca ünlü hafızlardan Diyarbakırlılara Kur'an-ı Kerim ziyafeti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan ayı dolayısıyla dünyaca ünlü hafızları Diyarbakırlılarla buluşturdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan ayı dolayısıyla dünyaca ünlü hafızları Diyarbakırlılarla buluşturdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) ve Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin tarihi Ulu Cami'de ortaklaşa düzenlediği programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Programda, İstanbul Ayasofya-ı Kebir İmam Hatibi Hafız Bünyamin Topçuoğlu, Bangladeş'ten Hafız Ahmed Yusuf Ezheri, İran'dan Kari Mehdi Gulam Necat, Bosna Hersek'ten Hafız Aziz Alili Kur'an-ı Kerim'i tilavet etti.

Maide-i Kur'an ziyafetinin ardından İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu ve vatandaşlar dua ederek Ramazan ayının hayırlı olması dileğinde bulundu.

Vali Münir Karaloğlu'nun da katıldığı program, vatandaşlar tarafından beğenilerek dinlendi. - DİYARBAKIR

Dünyaca ünlü hafızlardan Diyarbakırlılara Kur'an-ı Kerim ziyafeti
Dünyaca ünlü hafızlardan Diyarbakırlılara Kur'an-ı Kerim ziyafeti
Dünyaca ünlü hafızlardan Diyarbakırlılara Kur'an-ı Kerim ziyafeti
Dünyaca ünlü hafızlardan Diyarbakırlılara Kur'an-ı Kerim ziyafeti

YORUMLAR
500
Ramazan'ın ilk cuması saflar dışarı taştı Ramazan'ın ilk cuması saflar dışarı taştı Ramazan ayının ilk cuma namazında camiler doldu Ramazan ayının ilk cuma namazında camiler doldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Münir Karaloğlu, Ramazan, Cami, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dünyaca ünlü hafızlardan Diyarbakırlılara Kur'an-ı Kerim ziyafeti - Son Dakika


Son Dakika
13:27 Ferdi'nin sevgilisi sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor! Türkiye'de en az Ferdi kadar ünlü
13:20 Mansur Yavaş "Ben kamu görevlisiyim" dedi ama Akşener onu öve öve bitiremedi
13:10 Acun Ilıcalı, Mesut Özil ve Babel'in transferleri hakkında konuştu
13:04 50 ili kapsayan proje hayata geçiyor! Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun ticaret limanı olacak
12:58 Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili konuştu: Hiçbir zaman cevap vermeyeceğim, Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum
12:51 Eşini ve 4 yaşındaki oğlunu katleden kişinin organları bağışlandı!
12:51 Korkunç görüntü: Yavru köpeğin derisini yüzüp öldürmüşler
12:46 Ağrı'daki gösterişli sahur etkinliğinin mimarı AK Partili Eyyüp Kadir İnan konuştu: Sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz
12:27 Sahaya çıkmadan kazandırdı! Dev derbiden önce en çok Mesut Özil'in forması satıldı
12:24 Sahaya yarı çıplak atlayan kadının güvenlikten gördüğü sert müdahale tepki çekti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 13:37:11. #1.12#
SON DAKİKA: Dünyaca ünlü hafızlardan Diyarbakırlılara Kur'an-ı Kerim ziyafeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement