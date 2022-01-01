Dünyaca ünlü sahildeki çamur kirliliği havadan görüntülendi - Son Dakika

Antalya'da taşan Boğaçayı'nın taşıdığı alüvyonlar ve çamur dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin bir bölümünü kahverengiye bürüdü. Yayılan kirlilik havadan görüntülendi.

Antalya'da bir haftadır devam eden yağışlı ve fırtınalı hava bugün yerini güneşe bıraktı. Kentte etkili olan yağış nedeniyle irili ufaklı bir çok dere taştı. Konyaaltı sınırlarındaki Boğaça'yının da aşırı yağış nedeniyle su debisi yükseldi. Kentin yüksek kesimlerinden yağan yağmurla birlikte sel suları Boğaçayı aracılığıyla denize ulaştı. Sel sularıyla gelen alüvyonlarla kahverengi bir renk alan çayın suyu sahilin bir bölümünde kirliliğe neden oldu. Deniz üzeri kilometrelerce genişlikte çamurla kaplandı. Çamurun ulaşamadığı noktalar ise maviliğini korurken oluşan dev dalgalar ise sahili dövdü. Boğaçayı'nın taşıdığı dal ve odun parçaları da sahilde kirlilik oluşturdu. Konyaaltı sahil şeridinde denizi izlemek isteyenler, mavi deniz yerine çamurla karşılaştı. Yine de bazı kişilerin sahilde fotoğraf çektirdiği görüldü. Çamurun birkaç gün içerisinde dibe çökerek, denizin yine turkuaz rengini alacağı belirtildi. Sahili kaplayan çamur ve yayılış alanı drone ile görüntülendi. - ANTALYA