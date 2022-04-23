Dünyanın en büyük bayrak figürlü balonu Kapadokya'da havalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Dünyanın en büyük bayrak figürlü balonu Kapadokya'da havalandı

23.04.2022 07:38
Dünyanın en büyük bayrak figürlü balonu Kapadokya'da havalandı

Kapadokya'da üretilen dünyanın en büyük Bayrak Balonu Kapadokya'da havalandı.

Kapadokya'da üretilen dünyanın en büyük Bayrak Balonu Kapadokya'da havalandı. Yaklaşık iki ay gibi bir sürede üretilen ve üzerinde Türk Bayrağı figürü bulunan Bayrak Balon, dünyanın en büyük Bayrak Balonu unvanını da almış oldu.

Balon üreticisi Halis Aydoğan kendi firmasında üretilen yerli balonun pilotluğunu da kendisi yaptı. Uçuş öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aydoğan "Bu güzel günde Kapadokya'da yıllardır balonlarımıza Türk Bayrağı asarak uçuşlarımızı gerçekleştiriyorduk. Bugün dünyada ilk defa balon olarak üretilen en büyük bayrak şeklindeki balonumuzu Kapadokya'da uçuruyoruz. Kapadokya'da üretilmiş olması ayrı bir gurur. Bu olay bizi çok mutlu ediyor. Sepetiyle, börnürüyle ve kubbesiyle özel olan bu balonumuz tamamen Kapadokya da üretilmiştir. Bu da arkadaşlarımızın bir başarısı" dedi.

Türk Bayrağı figürlü balonun yaklaşık iki aylık çalışma sonucu üretildiğini söyleyen Halis Aydoğan "Bayrağımız Türk Bayrağı boyutlarına sadık kalınarak orijinal boyutlarda üretildi. 432 metre karelik bir yüzeye sahip. Dünyadaki bayrak şeklindeki balonlar arasında en büyük balon olma özelliğinde. Bu gün 23 Nisanda, inşallah 19 Mayıs da ve diğer ulusal günlerimizde bu bayrağımızı Ülkemizin değişik günlerinde, sadece Kapadokya'da değil değişik şehirlerde de uçurarak Balon Bayrağımızı tüm Türkiye'de gezdirmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Dünyanın en büyük bayrak figürlü balonu Kapadokya'da havalandı
Dünyanın en büyük bayrak figürlü balonu Kapadokya'da havalandı
Dünyanın en büyük bayrak figürlü balonu Kapadokya'da havalandı
Dünyanın en büyük bayrak figürlü balonu Kapadokya'da havalandı
Dünyanın en büyük bayrak figürlü balonu Kapadokya'da havalandı

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Kumluca'da jandarma ekibi öğrencilere bayrak dağıttı Son dakika haberleri: Kumluca'da jandarma ekibi öğrencilere bayrak dağıttı ÖĞRENCİLER, BİRİKTİRDİĞİ PARAYLA BİR AİLENİN BAKKALA OLAN BORCUNU ÖDEDİ ÖĞRENCİLER, BİRİKTİRDİĞİ PARAYLA BİR AİLENİN BAKKALA OLAN BORCUNU ÖDEDİ

Türk Bayrağı, Kapadokya, Aydoğan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dünyanın en büyük bayrak figürlü balonu Kapadokya'da havalandı - Son Dakika


Son Dakika
07:00 Zelenski: Rusya için Ukrayna'ya saldırmak sadece bir başlangıç
01:00 Bosna Hersek'te 5,7 büyüklüğünde deprem oldu!
00:58 Ukrayna'nın, garantör ülkelerle müzakereleri bir haftada tamamlanacak! Aralarında Türkiye de var
00:57 Rıdvan Dilmen canlı yayında Arda Güler'i öve öve bitiremedi!
00:43 Büyükşen çifti cinayetine ilişkin bir şüpheli tutuklandı
00:30 Trabzon'da kafede karısını vurarak öldüren Azerbaycanlı koca tutuklandı!
00:20 Fenerbahçe'nin futbolcusu Miguel Crespo'un ayağında kırık tespit edildi! Sezonun geri kalanında forma giyemeyecek
23:55 Rusya, batan Moskova kruvazörüyle ilgili resmi açıklamada bulundu: Mürettebattan 1 kişi öldü, 27'si kayıp
23:30 Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçında Serdar Dursun ilki başardı
23:25 Pençe-Kilit ve Fırat Kalkanı operasyonu bölgelerinde 1 özel harekat polisi ve 1 teğmen şehit düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 07:44:23. #1.13#
SON DAKİKA: Dünyanın en büyük bayrak figürlü balonu Kapadokya'da havalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement