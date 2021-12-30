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Dünyanın farklı ülkelerinden topladığı imzalı formalarla müze açtı - Son Dakika

Dünyanın farklı ülkelerinden topladığı imzalı formalarla müze açtı

30.12.2021 09:00
Dünyanın farklı ülkelerinden topladığı imzalı formalarla müze açtı

Yalovalı spor aşığı vatandaş, Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden topladığı imzalı formaları açtığı müzede sergiliyor.

Yalovalı spor aşığı vatandaş, Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden topladığı imzalı formaları açtığı müzede sergiliyor.

Armutlu ilçesinde ikamet eden Şahap Gümüş, tam bir spor aşığı. Gümüş, bu aşkını bir ileri adıma taşıyarak müze açtı. İlk başlarda futbolcuların imzalı formalarını toplamaya başladı. Topladığı formalar yüzlerce olunca, bu formaları teşhir edip herkesin görmesini istedi. Yaşadığı şirin ve küçük ilçede bir müze açarak bu formaları sergilemeye başladı. Gümüş'ün bu merakını bilenler, ona Türkiye'nin her yerinden ve dünyanın farklı ülkelerinden forma göndermeye başladı.

Çocuğu sporcuların imzaladığı formalardan oluşan 400 forma, müzede merak eden herkesin ziyaretine açıldı. Spor meraklısı adamın açtığı müzeye forma koleksiyonu olan tanıdıkları da forma gönderiyor. Müzede bulunan formalar sadece futbol müsabakası forması değil. Değişik spor dallarından formalar da bulunuyor.

Tam bir spor tutkunu olduğunu ifade eden Şahap Gümüş, "Kurmuş olduğum müzeye dünyanın her yerinden forma geliyor. Müzemde şu an 400 tane forma var. Türkiye'den ve yurt dışından 200 tane forma var. Sadece futbolcuların giydiği formalar değil, farklı spor branşlarından sporcuların giydiği formalar da var. Bu formaları dostlarımız gönderiyor. Burada futbolcuların imzaladığı formalar da var. Gönderen kişinin isim ve soy ismini yazarak sergiliyorum. Ben sporu çok seviyorum. Burada her takımın forması mevcut. Burada bulunan koleksiyonuma paha biçilemez. Bana gönderdikleri müddetçe formaları sergilemeye devam edeceğim" dedi. - YALOVA

Dünyanın farklı ülkelerinden topladığı imzalı formalarla müze açtı
Dünyanın farklı ülkelerinden topladığı imzalı formalarla müze açtı
Dünyanın farklı ülkelerinden topladığı imzalı formalarla müze açtı
Dünyanın farklı ülkelerinden topladığı imzalı formalarla müze açtı
Dünyanın farklı ülkelerinden topladığı imzalı formalarla müze açtı
Dünyanın farklı ülkelerinden topladığı imzalı formalarla müze açtı
Dünyanın farklı ülkelerinden topladığı imzalı formalarla müze açtı
Dünyanın farklı ülkelerinden topladığı imzalı formalarla müze açtı
Dünyanın farklı ülkelerinden topladığı imzalı formalarla müze açtı
Dünyanın farklı ülkelerinden topladığı imzalı formalarla müze açtı
Dünyanın farklı ülkelerinden topladığı imzalı formalarla müze açtı
Dünyanın farklı ülkelerinden topladığı imzalı formalarla müze açtı
Dünyanın farklı ülkelerinden topladığı imzalı formalarla müze açtı
Dünyanın farklı ülkelerinden topladığı imzalı formalarla müze açtı
Dünyanın farklı ülkelerinden topladığı imzalı formalarla müze açtı
Dünyanın farklı ülkelerinden topladığı imzalı formalarla müze açtı
Dünyanın farklı ülkelerinden topladığı imzalı formalarla müze açtı

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Türkiye, Armutlu, Gümüş, Müze, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dünyanın farklı ülkelerinden topladığı imzalı formalarla müze açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünyanın farklı ülkelerinden topladığı imzalı formalarla müze açtı - Son Dakika
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