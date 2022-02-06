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Düzce'de "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi - Son Dakika

Düzce'de "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi

06.02.2022 12:15
Düzce'de "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi

DÜZCE (İHA) – Özellikle gençlerin sosyal medyada çok vakit geçirmelerini önlemek amacıyla başlatılan, "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi ilgi gördü.

DÜZCE (İHA) – Özellikle gençlerin sosyal medyada çok vakit geçirmelerini önlemek amacıyla başlatılan, "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi ilgi gördü.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde, son zamanlarda sosyal medyayı yoğun kullanan gençlerin teknolojiden uzakta olması için yeni bir proje hayata geçirildi. "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" ismiyle hazırlanan proje kapsamında Düzce Gençlik Merkezinde bulunan ekipler; alışveriş merkezinde spor, sanat, oyun ve eğlence gösterileri düzenledi. Etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. - DÜZCE

Düzce'de Sosyal Medyadan Sosyal Meydana projesi
Düzce'de Sosyal Medyadan Sosyal Meydana projesi

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gençlik, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Düzce'de 'Sosyal Medyadan Sosyal Meydana' projesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi - Son Dakika
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