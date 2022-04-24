Düzce'de üretilen kemençeler yurt dışına ihraç ediliyor - Son Dakika
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Düzce'de üretilen kemençeler yurt dışına ihraç ediliyor

24.04.2022 12:53
Düzce'de üretilen kemençeler yurt dışına ihraç ediliyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yaşayan sanatçı Ömer Demir'in ürettiği kemençeler, çeşitli ülkelere ihraç ediliyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yaşayan sanatçı Ömer Demir'in ürettiği kemençeler, çeşitli ülkelere ihraç ediliyor.

Dinlediği kemençe sesinden etkilenerek, el emeği kemençeler üretmeye başlayan Ömer Demir, yıllardır çalışmalarına devam ediyor. Kemençeleri herkes tarafından ilgi gören Demir, atölyesinde ürettiği el emeği ürünlerini çeşitli ülkelere de ihraç ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı olarak belirlenen Ömer Demir, atölyesinde çalışmalarını sürdürüyor. Düzce Valisi Cevdet Atay da, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabahattin Parlak ile birlikte Demir'i atölyesinde ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı, kemençeleri inceledi. - DÜZCE

Düzce'de üretilen kemençeler yurt dışına ihraç ediliyor
Düzce'de üretilen kemençeler yurt dışına ihraç ediliyor
Düzce'de üretilen kemençeler yurt dışına ihraç ediliyor
Düzce'de üretilen kemençeler yurt dışına ihraç ediliyor

YORUMLAR
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Ömer Demir, Turizm, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Düzce'de üretilen kemençeler yurt dışına ihraç ediliyor - Son Dakika


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