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EBB şehir tiyatrosu'nun oyunu "Evhami" yoğun ilgi gördü - Son Dakika

EBB şehir tiyatrosu'nun oyunu "Evhami" yoğun ilgi gördü

25.11.2021 14:08
EBB şehir tiyatrosu'nun oyunu "Evhami" yoğun ilgi gördü

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nca sahneye konan "Evhami" adlı tiyatro oyunu uzun bir aradan sonra yeniden seyirciyle buluştu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nca sahneye konan "Evhami" adlı tiyatro oyunu uzun bir aradan sonra yeniden seyirciyle buluştu.

Feraizcizade Mehmet Şakir'in 1885'te yazdığı oyunu Ziya Kibar yönetti. İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenen ve günümüze uyarlanan oyunda, Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan oyuncularla birlikte şehrin tanınmış tiyatrocularından Yakup Çağlayan ve Yakup Abdullahoğlu da rol alıyor.

Geleneksel orta oyun özelliklerinin modern bir yorumu olarak sahnelenen "Evhami" adlı tiyatro oyunu bir Osmanlı komedisi olarak tiyatro severlerden tam not aldı. Şuana kadar dört gösterimi de yoğun ilgi gören oyun, hastalık hastası olan Rıfkı Efendi'nin zaafı etrafında dönen dolantı komedya örneklerinden olup güncel esprilerle günümüze de hitap ediyor. Komedi oyunlarla perdelerini açan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, etkili sanat yapıtlarını aralıksız sürdürüyor.

Bu arada Şehir Tiyatrosu'nca sahnelenen "Zoraki Tabib" adlı oyunun ardından gösterime devam eden "Evhami" adlı tiyatro oyunu sonrası Oktay Parlar ve Yakup Çağlayan'ın birlikte yönettikleri "Bir Bayram Sabahı" da perdelerini, 29-30 Kasım ve 6-7 Aralık tarihlerinde açacak.

Öte yandan yoğun ilgi gören ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen tiyatro gösterimleri, her pazartesi-salı saat 19: 00'da, İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanat severlerin beğenisine sunuluyor. - ERZURUM

EBB şehir tiyatrosu'nun oyunu Evhami yoğun ilgi gördü
EBB şehir tiyatrosu'nun oyunu Evhami yoğun ilgi gördü
EBB şehir tiyatrosu'nun oyunu Evhami yoğun ilgi gördü
EBB şehir tiyatrosu'nun oyunu Evhami yoğun ilgi gördü
EBB şehir tiyatrosu'nun oyunu Evhami yoğun ilgi gördü

Şehir Tiyatrosu, Erzurum, Tiyatro, oyunlar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel EBB şehir tiyatrosu'nun oyunu 'Evhami' yoğun ilgi gördü - Son Dakika


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