Edirne'de Berat Kandili coşkusu - Son Dakika
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Edirne'de Berat Kandili coşkusu

17.03.2022 22:40
Edirne'de Berat Kandili coşkusu

Edirne'de Eski Camii ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Selimiye Camisi'nde Berat Kandili idrak edildi.

Edirne'de Eski Camii ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Selimiye Camisi'nde Berat Kandili idrak edildi.

Mübarek Berat Kandil'ini tarihi camilerde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Osmanlı ve İslam mimarisinin başyapıtları arasında yer alan tarihi Selimiye Camisi'nde restorasyon çalışmaları devam ederken vatandaşlara ayrılan ibadet alnında namaz kılarak dualar etti. Vatandaşlar Tarihi Eski Camii ve kentteki diğer camilerde yoğunluk oluşturdu. Daha sonra cemaat, cami görevlilerinin Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif'i okumasını ve birbirinden güzel ilahileri dinledi.

Eski Camii imamı Hasan Cerrah, Müslüman aleminin Berat Kandili'ni tebrik ettiğini belirterek, "Bu gece inşallah bütün Müslümanların beraatına, kurtuluşuna vesile olur. Hatta bütün insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını temenni ediyorum. İslam demek barış demek. Barışın sembolü ise İslam'dır. İslam'ın kaynağı huzurdur, saadettir, mutluluktur. Bu Berat Kandilinin de barışa ve mutluluğa vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Bu mübarek gecenin hürmetine bütün kazaların, belaların ve savaşmaların bitmesi için dualar ettiğini belirten Şengül Taşçeviren, "Mübarek Berat Kandilimiz hepimiz mübarek olsun. Allah bizleri bütün kötülüklerden korusun" diye konuştu.

Berat Kandili dolayısıyla mutlu olduğunu ifade eden Filiz Çalışkanız, "O kadar çok mutluyum ki Allah kabul etsin. Bu gece bütün duaların kabul olduğu gecedir. Bu mübarek gecede bütün savaşların bitmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yatsı namazını kılan cemaat daha sonra evlerinin yolunu tuttu. - EDİRNE

Edirne'de Berat Kandili coşkusu
Edirne'de Berat Kandili coşkusu
Edirne'de Berat Kandili coşkusu
Edirne'de Berat Kandili coşkusu
Edirne'de Berat Kandili coşkusu
Edirne'de Berat Kandili coşkusu
Edirne'de Berat Kandili coşkusu
Edirne'de Berat Kandili coşkusu

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UNESCO Dünya Kültür Mirası, Berat Kandili, Edirne, İslam, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Edirne'de Berat Kandili coşkusu - Son Dakika


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