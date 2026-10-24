Edirne'de gazeteciler gözaltı ve kayyum atamalarına karşı basın özgürlüğü için yürüdü - Son Dakika
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Edirne'de gazeteciler gözaltı ve kayyum atamalarına karşı basın özgürlüğü için yürüdü

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Edirne\'de gazeteciler gözaltı ve kayyum atamalarına karşı basın özgürlüğü için yürüdü
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Edirne\'de gazeteciler gözaltı ve kayyum atamalarına karşı basın özgürlüğü için yürüdü
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Gazetecilere yönelik gözaltı, tutuklama, kayyum atamaları ve erişim engellerine karşı Edirne'de 'Sansür'e Hayır, Habere Özgürlük' eylemi düzenlendi. Güneydoğu Avrupa Gazeteciler Derneği Başkanı Murat Savaş, basına baskının tahammül edilemez boyuta ulaştığını söyledi.

(EDİRNE) - Gazetecilere yönelik gözaltı ve tutuklamalara, medya kuruluşlarına kayyum atanmasına ve erişim engellerine karşı Edirne'de "Sansür'e Hayır, Habere Özgürlük" eylemi gerçekleştirildi.

Gazetecilere yönelik gözaltı ve tutuklamalara, medya kuruluşlarına kayyum atanmasına ve erişim engellerine karşı basın meslek örgütlerinin çağrısı üzerine Edirne'de Güneydoğu Avrupa Gazeteciler Derneği öncülüğünde "Sansür'e Hayır, Habere Özgürlük" eylemi gerçekleştirildi.

"Gazetecilik suç değildir" pankartı açan gazeteciler, Uğur Mumcu Parkı'nda bir araya gelerek Saraçlar Caddesi'nden Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Burada basın açıklaması yapan gazeteciler, "Özgür basın susturulamaz" sloganları attı. Basın açıklamasını, Güneydoğu Avrupa Gazeteciler Derneği Başkanı Murat Savaş okudu.

Savaş, gazetecilere baskının artık tahammül edilemez boyutlara ulaştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde basına sansür ve gazetecilere baskı artık tahammül edilemez boyutlara ulaşmıştır. Gazeteciler yaptıkları hatta bazen yapmadıkları haberler yüzünden gözaltına alınmakta ve tutuklanmaktadır. Yolsuzluk, usulsüzlük haberlerini yapan yayın kuruluşları baskı altına alınıyor hatta kayyım atanarak bir anlamda kapısına kilit vuruluyor. Yasaların suç saydığı bir fiili işleyenler kim olursa olsun tabi ki takibata uğrasın, yargılansın, hak ettikleri cezayı alsın. Buna kimsenin itirazı yok. Ancak sırf gazetecilik yapıyor diye kimse gözaltına alınmasın, kimse tutuklanmasın, hiçbir yayın organı kapatılmasın."

Kaynak: ANKA
Murat SavaşPolitikaKayyumEdirneGüncelYerelSon Dakika

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