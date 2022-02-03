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Edirne'de vatandaşlar Regaip Kandili'ni idrak etti - Son Dakika

Edirne'de vatandaşlar Regaip Kandili'ni idrak etti

03.02.2022 21:58
Edirne'de vatandaşlar Regaip Kandili'ni idrak etti

Edirne'de Mimar Sinan'ın "Ustalık eserim" dediği Selimiye Camii'nde devam eden restorasyon çalışmaları nedeniyle oluşturulan geçici ibadet alanına gelen vatandaşlar, Regaip Kandili'ni dualarla idrak etti.

Edirne'de Mimar Sinan'ın "Ustalık eserim" dediği Selimiye Camii'nde devam eden restorasyon çalışmaları nedeniyle oluşturulan geçici ibadet alanına gelen vatandaşlar, Regaip Kandili'ni dualarla idrak etti.

Edirne'de vatandaşlar üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla Selimiye Camii'ne akın etti. Restorasyon çalışmaları kapsamında kurulan iskelenin branda ile kapatılması ile oluşturulan geçici ibadet alanında namaz kılan vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Camide yürütülen restorasyon çalışmalarının 3 yıl 4 ay sürmesi bekleniyor. - EDİRNE

Edirne'de vatandaşlar Regaip Kandili'ni idrak etti
Edirne'de vatandaşlar Regaip Kandili'ni idrak etti
Edirne'de vatandaşlar Regaip Kandili'ni idrak etti
Edirne'de vatandaşlar Regaip Kandili'ni idrak etti
Edirne'de vatandaşlar Regaip Kandili'ni idrak etti
Edirne'de vatandaşlar Regaip Kandili'ni idrak etti
Edirne'de vatandaşlar Regaip Kandili'ni idrak etti
Edirne'de vatandaşlar Regaip Kandili'ni idrak etti
Edirne'de vatandaşlar Regaip Kandili'ni idrak etti
Edirne'de vatandaşlar Regaip Kandili'ni idrak etti
Edirne'de vatandaşlar Regaip Kandili'ni idrak etti

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Regaib Kandili, Mimar Sinan, Restorasyon, Edirne, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Edirne'de vatandaşlar Regaip Kandili'ni idrak etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de vatandaşlar Regaip Kandili'ni idrak etti - Son Dakika
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