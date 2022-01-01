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EDPK'dan elektrikte kademeli tarife açıklaması - Son Dakika

EDPK'dan elektrikte kademeli tarife açıklaması

01.01.2022 00:45
EDPK'dan elektrikte kademeli tarife açıklaması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrikte kademeli tarife kapsamında mesken aboneleri için aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş, 150 kilovatsaatin üstü için ise kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş olarak...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrikte kademeli tarife kapsamında mesken aboneleri için aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş, 150 kilovatsaatin üstü için ise kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş olarak uygulanacağını bildirdi.

EDPK'dan yapılan yazılı açıklamada, 2022 yılı için elektrik tarifeleri Kurul tarafından belirlendiğini ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen yasa kapsamında kademeli tarife uygulamasına da geçilmiştir. Kademeli tarifenin hedefi dar gelirli vatandaşlarımızı korumak ve enerji kullanımında tasarruf ve verimliliği artırmaktır. Bilindiği üzere pandemi koşulları sebebi ile hammadde fiyatlarında yaşanan artışlar sonucunda enerji maliyetlerinde de çok büyük artışlar meydana gelmiştir. Dünya spot piyasalarında elektrik üretiminde kullanılan kömür fiyatlarında; 5 kat, doğal gaz fiyatlarında ise 10 katlık artışlar olmuştur. Türkiye enerji sektörü de bu süreçte, küresel düzeyde ortaya çıkan olağanüstü maliyet artışlarından etkilenmiştir. Ancak kurumlarımız arasındaki işbirliği ile bu artışlar tüketicilerimize asgari düzeyde yansıtılmıştır. Ayrıca devletimiz vatandaşlarımızı bu artışlardan koruma amacıyla elektrik faturalarında yarısını, doğalgazda ise beşte dördünü karşılayarak 2021'de toplamda 100 milyar liralık bir destekte bulunmuştur. Geldiğimiz noktada ise; enerji piyasalarının sürdürülebilirliği, maliyet bazlı fiyatlandırmanın ve öngörülebilirliğin sağlanması için zorunlu hale gelen bir düzenleme yapılmıştır. Verimlilik odaklı kademeliğinden itibaren mesken aboneleri için aylık 150 kWh'e kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat 1,37 TL/ kWh, aylık tüketimlerin 150 kWh'ın üstündeki kısmı için ise 2,06 TL/ kWh olarak uygulanacaktır." - ANKARA

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Türkiye, Enerji, Kwh, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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