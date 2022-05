Efeler Ziraat Odası Başkanı Kendirlioğlu; "Bizler olduğumuz sürece üretim devam edecek" - Son Dakika

Aydın'da '14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü' kutlamaları dolayısıyla Efeler Ziraat Odası Başkanlığı Atatürk anıtına çelenk sundu. Törende konuşan Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, "Çiftçiler olarak her zaman devletimizin yanındayız ve biz olduğumuz sürece üretim devam edecek" dedi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde '14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü' dolayısıyla Aydın Valiliği önünde tören düzenlendi. Efeler Ziraat Odası yönetim kurulu tarafından Atatürk anıtına çelenk sunulan törende konuşan Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu son yıllarda görülen Korona virüs salgını ile Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş durumunun çiftçiliğin ve gıdanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti. Devletin her zaman ve her koşulda kendilerinin yanında olduğunu belirten Kendirlioğlu, "Son zamanlarda gerek mazot olsun, gerekse gübre ve tohum olsun birçok girdi maliyetlerimizde ciddi artış görüldü. Bu zor ve dar günlerde sağ olsun devletimiz de destekleme şeklinde her zaman bizim yanımızda oldu ve olmaya da devam ediyor. Destekleme dünyadaki gelişmiş ülkelerde var. Bu desteklemeler de gerçek anlamda desteklemeler. Şöyle ki çiftçiye rahatlıkla can suyu olabilecek, onu üretimin içerisinde tutabilecek desteklemeler. Daha önceki yıllarda sürekli çeşitli desteklemeler konusunda taleplerimizi dile getirirdik. Ancak son zamanlarda biz daha talepte bulunmadan pamuk primlerimiz hesaplarımıza yatırıldı. Çiftçiler olarak biz bunu istiyoruz. Desteklemeler bizler için çok önemli ve bu nedenle de bizler isteyen konumdan çıkmak istiyoruz. Desteklemelerin miktarı kadar ne zaman alacağımız da önemli. Bu desteklemeler gününde ve yeterli miktarda verilirse biz yine üretime devam ederiz, üretim ile ilgili herhangi bir sıkıntı olmaz. Bizler de çiftçiler olarak her zaman devletimizin yanındayız ve üretmeye devam edeceğiz. Halkımız bu konuda rahat olsun. Bu sene az kazanırız, önümüzdeki sene çok kazanırız bazen de zarar ettiğimiz yıllar olur ama bizler olduğumuz sürece üretim devam eder" dedi.

"Fiyatların yükselmesinin sorumlusu bizler değiliz"

Son dönemde gıda ürünlerinde görülen fiyat artışının nedeninin kendileri olmadığını dile getiren Kendirlioğlu, "Üretilen ürünler market raflarına bir senelik emeğin sonunda geliyor. Ürünlerin hiç biri o raflarda kendiliğinden yetişmiyor. Bir ürün yılda 2-3 kez ekilemiyor. Ürünler bir yıllık bir çalışmanın sonucunda raflarda yer alıyor. Onları bizler yetiştiriyoruz ve çeşitli emeklerden sonra oraya geliyor. Bunun göz ardı edilmemesi lazım. Bu ürünlerin fiyatlarını çiftçiler olarak bizlerin yükseğe çektiği yönünde algı oluşturmak isteyenler var. Ancak biz bu fiyatları biz belirlemiyoruz. Girdi maliyetlerimizin yüksekliği ortada. Bizler de bu işi bir meslek olarak yapıyoruz ve bu işten elde ettiğimiz gelirlerle evimizi geçindiriyoruz. Elbette bizim de bu işleri yaparken bir miktar kar etmemiz gayet doğaldır" ifadelerini kullandı. - AYDIN