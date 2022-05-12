Efes Selçuk Belediye Başkanı Ceritoğlu Sengel, "Başka Bir Siyaset Okulu" Öğrencileri ile Buluştu - Son Dakika
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Efes Selçuk Belediye Başkanı Ceritoğlu Sengel, "Başka Bir Siyaset Okulu" Öğrencileri ile Buluştu

12.05.2022 17:57
Efes Selçuk Belediye Başkanı Ceritoğlu Sengel, "Başka Bir Siyaset Okulu" Öğrencileri ile Buluştu

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Başka Bir Siyaset Okulu" öğrencileri ile kent belleğinde bir araya geldi. Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından Efes Selçuk Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Başka Bir Siyaset Okulu’nun katılımcı öğrencilerinin sorularını cevaplayan Başkan Ceritoğlu Sengel, öğrencilere siyaseti, belediye başkanlığını ve Efes Selçuk’u anlattı.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Başka Bir Siyaset Okulu" öğrencileri ile kent belleğinde bir araya geldi. Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından Efes Selçuk Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Başka Bir Siyaset Okulu'nun katılımcı öğrencilerinin sorularını cevaplayan Başkan Ceritoğlu Sengel, öğrencilere siyaseti, belediye başkanlığını ve Efes Selçuk'u anlattı.

Başkan Ceritoğlu Sengel, öğrencilerin soruları üzerine belediye başkanlığından, projelerinden ve hayallerinden bahsederek, şöyle konuştu:

"Belediye başkanlığı yaparken iyi ki dediğim anların içinde en çok bir şeyleri dönüştürdüğüm anlar oluyor. Mesela Başka Bir Siyaset Okulu'nun buraya gelmesi bunlardan biri, iyi ki dediğim şeylerden biri.  Son zamanlarda yaşadığım ve özellikle paylaşmak istediğim bir şey var. Efes Selçuk'un tanınırlığı gittikçe yükseliyor. Efes'in tanınırlığı vardı ama Selçuk'un tanınırlığı ile ilgili bir kaygım vardı. Bir şeyleri inşa etmek güzel, belediye başkanlığından anlaşılan şey genel anlamda imar ya da bina inşa etmek ama bence değil. Bazen ufacık bir çocuğun 'Filiz Abla teşekkür ederim' demesi, bazen de Efes Selçuk'un tanınırlığı ile ilgili dönüşüm hoşuma gidiyor. Ama en büyük hayalim ve bunu da yavaş yavaş gerçekleştirdiğime inanıyorum,  bu kente dair hayal kuran gençlerin olmasını istiyorum."

Kentte düzenlenen kültür sanat faaliyetlerinin belirli amaçlara dayandığını belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, "2019'dan beri bir kültür sanat politikamız var. Bu politikanın içinde kenti tanıtmak, doğru müzik yapmak, gençlere ulaşmak istemek, gelen insanların buradaki tarihi eserleri gezmesini sağlamak, burada yapılabilecek doğasıyla, hava sporlarıyla bütün aktivitelerin hepsini gösterebilmek, bu kentin bir sahil kasabası olduğunu gösterebilmek var.  Bunların hepsini birleştirdiğimizde temelde tanıtımımızı yapabilmek, bu kenti anlatmak var" dedi.

"SİYASET MESLEK DEĞİL GÖREVDİR"

Kadın ve siyaset kavramlarına da değinen Başkan Ceritoğlu Sengel, "21. yüzyılda halen daha kadın erkek diye başlayan cümleler kurmaktan hoşlanmıyorum.  Dikkat edin bütün kadın belediye başkanlarına sonu efeyle biten bir şey konur. Kadının erkeksileşmesi istenir. Kiraz'da çemberli efe, Aydın'da topuklu efe diyorlar. Birçok yere panelist olarak gidiyorum. Kadın haklarından, kadının siyasetteki yerinden bahsediyoruz. Bir kadına sorulan ilk soru, 'Kadın olarak siyasette yer almak nasıl' oluyor. Bir gün bir erkek siyasetçiye aynı soru sorulursa o zaman bu sorunun da cevabı verilmiş olacak. Siyaset meslek değil bir görev aslında. Öncelikle neden siyaset yapılması gerektiğine düşünülmesi gerekiyor" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Efes Selçuk Belediye Başkanı Ceritoğlu Sengel, 'Başka Bir Siyaset Okulu' Öğrencileri ile Buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Efes Selçuk Belediye Başkanı Ceritoğlu Sengel, "Başka Bir Siyaset Okulu" Öğrencileri ile Buluştu - Son Dakika
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