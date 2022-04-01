Eğitim-Bir-Sen'den kaynaşma yemeği - Son Dakika
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Eğitim-Bir-Sen'den kaynaşma yemeği

01.04.2022 09:40
Eğitim-Bir-Sen'den kaynaşma yemeği

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Çatak Temsilciliği tarafından tanışma ve kaynaşma yemeği düzenlendi.

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Çatak Temsilciliği tarafından tanışma ve kaynaşma yemeği düzenlendi.

Çatak'taki bir kafede gerçekleştirilen kaynaşma yemeğine İlçe Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut ve eşi Burcu Akbulut, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Memur-Sen İl Şube Başkanı Mehmet Ali Uca ve il yönetimi, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu, Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı, şube müdürleri ve çok sayıda öğretmen katıldı. Burada konuşan Eğitim-Bir-Sen Çatak İlçe Temsilcisi Hamdi İnan, "İki yıldır pandemi sürecinde uzak kaldığımız üyelerimizle birlikte olmak amacıyla kaynaşma programı düzenledik. Programımıza katılan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Üyelerimizin kaynaşması ve stres atmaları amacıyla her sene bu tür organizasyonları düzenliyoruz ve her zaman üyelerimizin yanında yer alıyoruz. Sendikamızın yemeğine katılan bütün davetlilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Akbulut ise eğitimin ve öğretmenlik mesleğinin önemine değinerek, "İyi ve güçlü bir devlet olmak için iyi bir eğitime ihtiyaç duyulur. Çocuklarımız eğitim hayatlarının sonunda, annesine, babasına, topluma, millete ve devlete nasıl faydalı olabileceklerse öyle eğitim vermeliyiz. İlim ve irfan alanında gelişmesi yönünde çaba sarf eden, geleceğimizin teminatı olan nesilleri yetiştiren fedakar öğretmenlerimizle bu gece vesilesiyle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Yemek yedikten sonra canlı müzik eşliğinde misafirler halay çekerek eğlenceli dakikalar yaşadı. - VAN

Eğitim-Bir-Sen'den kaynaşma yemeği
Eğitim-Bir-Sen'den kaynaşma yemeği
Eğitim-Bir-Sen'den kaynaşma yemeği

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Eğitimciler Birliği Sendikası, Eğitim Bir Sen, Hisarcık, Çatak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eğitim-Bir-Sen'den kaynaşma yemeği - Son Dakika


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