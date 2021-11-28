Eğitimde çıta Büyükşehir'le yükseliyor - Son Dakika
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Eğitimde çıta Büyükşehir'le yükseliyor

28.11.2021 14:22

Eğitimde çıta Büyükşehir'le yükseliyor Bursa'da eğitim dönemi başında Nezir Gencer İmam Hatip Ortaokulu'na Bilişim Atölyesi kazandıran Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Ahmet Çabuk Ortaokulu'na Fen Bilimleri Laboratuvarı yaptı.

Eğitimde çıta Büyükşehir'le yükseliyor

BURSA - Bursa'da eğitim dönemi başında Nezir Gencer İmam Hatip Ortaokulu'na Bilişim Atölyesi kazandıran Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Ahmet Çabuk Ortaokulu'na Fen Bilimleri Laboratuvarı yaptı.

Bursa'da çocukların ve gençlerin eğitim alanlarının iyileştirilmesine yönelik birçok çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, tüketen değil üreten bir nesil yetişmesi amacıyla eğitim hayatına katkı sunmaya devam ediyor. Milli Eğitime bağlı okullarda öğrencilerin robotik kodlama ve yazılım başta olmak üzere teknoloji üretmeleri için 'Bilişim Atölyeleri' oluşturan Büyükşehir Belediyesi, ilk atölyeyi eğitim dönemi başında Nezir Gencer İmam Hatip Ortaokulu'nda hizmete açmıştı. Okulların ihtiyaçları doğrultusunda yeni eğitim alanları oluşturan Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Çabuk Ortaokulu'na da Fen Bilimleri Laboratuvarı kazandırdı. Öğrencilerin teorik olarak derslerde gördükleri konuları uygulamalı olarak işlemelerine olanak sağlayacak laboratuvarın açılışı Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür'ün de katıldığı törenle yapıldı.

Laboratuvarın açılış kurdelesini öğrencilerle birlikte yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, daha sonra eldiven giyip, gözlük taktıktan sonra öğrencilerle birlikte kimya deneyi yaptı. Daha sonra okul idaresinin bölge esnafı ve iş adamlarının katkılarıyla oluşturduğu kütüphanenin de açılışını yapan Başkan Aktaş, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti. Her çocuğun etkilendiği, esinlendiği öğretmenleri olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, öğretmenlere seslenerek, "Ne kadar fedakarca çalıştığınızı biliyorum ama sizlerden yine de istirham ediyorum. Yüreğinizi, aşkınızı, sevginizi bu işin içine katın. Bu sokakların, caddelerin, toplumun daha güzel olması adına sizin emeğiniz çok önemli. Evet önce anne ve baba ama etkileyici bir rol model olması bakımından öğretmenler kesinlikle ikinci sırada" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür ve Okul Müdürü Fatma Yelda İntepe de okula sağladığı katkılar nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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