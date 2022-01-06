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Ekonomik durumu iyi olmayanların kapısı Hayır Çarşısı - Son Dakika

Ekonomik durumu iyi olmayanların kapısı Hayır Çarşısı

06.01.2022 16:58
Ekonomik durumu iyi olmayanların kapısı Hayır Çarşısı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bir yıl önce açılışı yapılarak hizmet vermeye başlayan Vahap Küçük Hayır Çarşısı'ndan 70 bin civarında ihtiyaç sahibi vatandaşın faydalandığını söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bir yıl önce açılışı yapılarak hizmet vermeye başlayan Vahap Küçük Hayır Çarşısı'ndan 70 bin civarında ihtiyaç sahibi vatandaşın faydalandığını söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediye'sinin bir yıl önce açtığı ve İş İnsanı Merhum Vahap Küçük adını verdiği Hayır Çarşısı 2021 yılı içerisinde toplam 15 bin 843 haneye hizmet verdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Vahap Küçük Hayır Çarşısı'ndan 70 bin civarında ihtiyaç sahibi vatandaşın faydalandığını söyledi. Gürkan, "Tüm Türkiye'de yapmış olduğu hayırsever çalışmalarla her kesimden insanın takdirini toplayan Malatyalı hayırsever iş adamı rahmetli Vahap Küçük'ün adına yakışır bir şekilde hizmete açtığımız Hayır Çarşısı'nda 70 bin vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşıladık. Malatya'daki dar gelirli ve yoksul kimselerin ihtiyaçlarının karşılandığı Kernek Külliyesi'ndeki Vahap Küçük Hayır Çarşısı'nda 2021 yılı içerisinde toplam 15 bin 843 hane ve bu hanelerde yaşayan yaklaşık 70 bin ihtiyaç sahibi vatandaşımıza yardım gerçekleştirdik. Yapılan bu yardımları Vahap Küçük Hayır Çarşısı'nda vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. 900 metre karelik alan ve personellerimizle Hayır Çarşısı'nda hizmet veriliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hayırseverlerimiz tarafından yapılan bağışlar ve Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla alınan ürünlerin ihtiyaç sahiplerine ulaşımı sağlanıyor. Tabi burada bu hayırlara vesile olan hayırseverlerden de Allah razı olsun diyorum. İhtiyaç sahibi insanlarımızın onuruna, gururuna dokunmadan ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir format içerisinde alışverişlerini yapıyorlar. Hayır Çarşımız puan usulü ile çalışıyor. Puan yüklenen kartı ile gelen vatandaşımız alışverişlerini rahat bir şekilde yapıyor. Hayır Çarşısı memleketimizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyacını gideriyor. Önemli olan bu sıkıntılı süreçte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kimseye muhtaç olmadan ihtiyaçlarını temin etmeleridir" diye konuştu. - MALATYA

Ekonomik durumu iyi olmayanların kapısı Hayır Çarşısı
Ekonomik durumu iyi olmayanların kapısı Hayır Çarşısı

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Selahattin Gürkan, Vahap Küçük, Türkiye, Malatya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ekonomik durumu iyi olmayanların kapısı Hayır Çarşısı - Son Dakika


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