El arabası ile yol kenarındaki alüminyum ve teneke hurdaları toplayarak bin 373 kilometre yol yürüyecek - Son Dakika
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El arabası ile yol kenarındaki alüminyum ve teneke hurdaları toplayarak bin 373 kilometre yol yürüyecek

05.05.2022 13:47
El arabası ile yol kenarındaki alüminyum ve teneke hurdaları toplayarak bin 373 kilometre yol yürüyecek

Çuvala geçirilmiş el arabası ile karayolu kenarındaki alüminyum ve teneke hurdaları toplamak için yaya olarak Antalya'dan yola çıkan Erol Adıyaman, Muğla'ya ulaştı.

Çuvala geçirilmiş el arabası ile karayolu kenarındaki alüminyum ve teneke hurdaları toplamak için yaya olarak Antalya'dan yola çıkan Erol Adıyaman, Muğla'ya ulaştı. Erol Adıyaman, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Afyonkarahisar, Uşak'ın ardından tekrar Antalya'ya ulaşmak için yaya olarak bin 373 kilometre yol kat edecek.

Yaya olarak 350 kilometre yol yapan Erol Adıyaman, hem karayolu kenarındaki teneke hurda kutuları temizliyor, hem de para kazanıyor. Ekmek parası için yollara düştüğünü belirten vatandaş, Muğla'dan Aydın, İzmir, Afyonkarahisar, Uşak ve tekrar Antalya'ya ulaşmayı hedefliyor. Geceleri el arabasında bulunan çadırında yatıp kalktığını belirten Erol Adıyaman, iş yok diyenlere 'Yollarda iş çok' diye cevap veriyor. Yollarda özellikle rampa çıkışlarda kendisine motosiklet ile el arabasını çekmek için yardımcı olan vatandaşlara teşekkür eden Adıyaman, yoluna devam ediyor.

"İşsizliğe inanmıyorum, isteyen herkes iş bulur"

Bin 373 kilometre yürüyerek hurda alüminyum kutuları toplayacak olan Erol Adıyaman, "Antalya'dan İzmir yönüne gidiyorum. Yol kenarındaki hurda parçalarını topluyorum. Şu ana kadar 300-350 kilometre geldim. Topladığım hurdaları hurdacılara veriyorum, gelir elde ediyorum. Para kazanıyorum. Buradan İzmir, Afyon, Uşak üzerinden tekrar Antalya'ya ulaşacağım. İşsizliğe inanmıyorum. İşi insan kendisi bulur. Düşünürse bulur. Hem stresten uzak olur, hem beladan uzak olur. Günlük 30-35 kilo kadar topluyorum. İş yok değil. Yollarda iş var. 10 kilometre gitse 10 kilo topladı mı, 100 lira para yapar. Bu da ayda 3 bin lira yapar. Karayollarına da, vatana millete de faydamız oluyor böylelikle" dedi. - MUĞLA

El arabası ile yol kenarındaki alüminyum ve teneke hurdaları toplayarak bin 373 kilometre yol yürüyecek
El arabası ile yol kenarındaki alüminyum ve teneke hurdaları toplayarak bin 373 kilometre yol yürüyecek
El arabası ile yol kenarındaki alüminyum ve teneke hurdaları toplayarak bin 373 kilometre yol yürüyecek
El arabası ile yol kenarındaki alüminyum ve teneke hurdaları toplayarak bin 373 kilometre yol yürüyecek
El arabası ile yol kenarındaki alüminyum ve teneke hurdaları toplayarak bin 373 kilometre yol yürüyecek
El arabası ile yol kenarındaki alüminyum ve teneke hurdaları toplayarak bin 373 kilometre yol yürüyecek

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Adıyaman, Antalya, Aydın, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel El arabası ile yol kenarındaki alüminyum ve teneke hurdaları toplayarak bin 373 kilometre yol yürüyecek - Son Dakika


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