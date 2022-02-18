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Elazığ Beşir Derneğinden Afganistan'a yardım eli - Son Dakika

Elazığ Beşir Derneğinden Afganistan'a yardım eli

18.02.2022 16:43
Elazığ Beşir Derneğinden Afganistan'a yardım eli

Beşir Derneği Elazığ il temsilciği Afganistan'da yaşanan olumsuzluklardan dolayı vatandaşlara giysi malzemesi gönderdi.

Beşir Derneği Elazığ il temsilciği Afganistan'da yaşanan olumsuzluklardan dolayı vatandaşlara giysi malzemesi gönderdi.

Beşir Derneği Elazığ il temsilciliği, yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye devam ediyor. Afganistan'da yaşanan olumsuzluklardan dolayı dernek üyeleri topladıkları 45 koli giysi malzemelerini bugün Afganistan'a gönderdi.

Elazığ Beşir Derneği olarak yurt içi ve yurt dışında olan mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Beşir Derneği Elazığ temsilcisi Burhanettin Aslan, "Yılın 365 günü Suriye'de sürekli ekmek ve sıcak AŞ dağıtımını ekiplerimiz yapıyorlar. Bizler sürekli olarak oradayız. Şuan da ise gündemde olan Afganistan'da ki mazlum kardeşlerimize giyim yardımıyla alakalı Elazığ olarak bir nebze yardımımızın olması için ihtiyaç sahiplerine bağışlanan giysileri göndereceğiz. Bu çerçeve içerisinde mazlum coğrafyalarda ki tüm kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gönüllü kardeşlerimizden ve bağışçılarımızdan Allah razı olsun" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ Beşir Derneğinden Afganistan'a yardım eli

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Afganistan, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Elazığ Beşir Derneğinden Afganistan'a yardım eli - Son Dakika


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