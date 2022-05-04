Elazığ'da vatandaşın çatıdaki tehlikeli yürüyüşü yürekleri ağza getirdi - Son Dakika

Elazığ'da bir kişinin çatıda tehlikeli yürüyüşü yürekleri ağza getirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Yeni Mahalle Yunus Emre Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kişi çatıya çıktı. Yanında su bidonları olan kişi, daha sonra çatıda yürümek istedi. Hiçbir önlem almadan çatıda yürümek isteyen vatandaşın tehlikeli hareketleri yürekleri ağza getirdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - ELAZIĞ