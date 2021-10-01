Üye Girişi
Elazığ'da yaşayan Polonya vatandaşı, Meryem ismini alarak Müslüman oldu - Son Dakika

Elazığ'da yaşayan Polonya vatandaşı, Meryem ismini alarak Müslüman oldu

01.10.2021 10:02
Elazığ'da yaşayan Polonya vatandaşı, Meryem ismini alarak Müslüman oldu, System.String[]

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yaşayan Polonya vatandaşı, müftülükte düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman olup Meryem ismini aldı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yaşayan Polonya vatandaşı, müftülükte düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman olup Meryem ismini aldı.

Polonya vatandaşı Maria Elzbieta, İslam dinini araştırarak Müslüman olmaya karar verdi. Arkadaşlarının yönlendirmesiyle Müslüman olmak için Kovancılar İlçe Müftülüğüne başvuran Maria için müftülük makamında ihtida merasimi gerçekleştirildi. Törende, İslam dininin temel esasları hakkında bilgi veren Kovancılar İlçe Müftü Vekili Ramazan Yazar, İslam dinini araştırarak Müslüman olmaya karar veren Maria'yı tebrik etti. Şahitler huzurunda şehadet getiren Maria, Meryem ismini aldı.

İslam dininin temel esaslarına dair bilgiler paylaşan Müftü Vekili Yazar, Meryem'e 'İhtida Belgesi' ile birlikte Kur'an-ı Kerim, ilmihal ve çeşitli kitaplar hediye etti. - ELAZIĞ

Elazığ'da yaşayan Polonya vatandaşı, Meryem ismini alarak Müslüman oldu
Elazığ'da yaşayan Polonya vatandaşı, Meryem ismini alarak Müslüman oldu
Elazığ'da yaşayan Polonya vatandaşı, Meryem ismini alarak Müslüman oldu

Kovancılar, Müslüman, Polonya, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Elazığ'da yaşayan Polonya vatandaşı, Meryem ismini alarak Müslüman oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe tribünlerini özetleyen kare! Hüzünlü taraftarın son hali sosyal medyayı yıktı 10:01 Fenerbahçe tribünlerini özetleyen kare! Hüzünlü taraftarın son hali sosyal medyayı yıktı Bülent Ersoy, ekibinin tutuklanmasına çok sinirlenip, isyan etti: Onlar için servetimi ortaya dökeceğim 09:54 Bülent Ersoy, ekibinin tutuklanmasına çok sinirlenip, isyan etti: Onlar için servetimi ortaya dökeceğim Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor 09:48 Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor
Dünyanın gündemine oturmuştu! Kurtarma ekibiyle birlikte kendini arayan adam ilk kez açıklama yaptı 09:27 Dünyanın gündemine oturmuştu! Kurtarma ekibiyle birlikte kendini arayan adam ilk kez açıklama yaptı Erdoğan'ın 08:44 Erdoğan'ın "Beni ciddi manada rahatsız ediyor" dediği McGurk kimdir? İşte ABD'li isimle ilgili tüm bilgiler Resmi Gazete'de yayımlandı! TL mevduata stopaj indiriminde süre 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldı 07:36 Resmi Gazete'de yayımlandı! TL mevduata stopaj indiriminde süre 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldı
Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları 23:03 Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi 21:04 Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi

Son Dakika Haberleri
10:04 Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi
09:57 Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti
09:54 Deniz taksi açılış ücreti 100 lira olacak
09:54 Bülent Ersoy, ekibinin tutuklanmasına çok sinirlenip, isyan etti: Onlar için servetimi ortaya dökeceğim
09:47 Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor
09:31 Sıralamada yine geriye düştük! Değil Şampiyonlar Ligi, artık Avrupa Ligi bile hayal oldu
09:27 Dünyanın gündemine oturmuştu! Kurtarma ekibiyle birlikte kendini arayan adam ilk kez açıklama yaptı
09:04 Son dakika: Meteoroloji'den uyarılar arka arkaya geldi! Birçok ilimiz kuvvetli yağışa maruz kalacak
09:02 Fatih Terim, Marsilya deplasmanı hakkında konuştu: Ermeni ve Yunan bayraklarıyla taraftarımızı tahrik ettiler
08:44 Erdoğan'ın "Beni ciddi manada rahatsız ediyor" dediği McGurk kimdir? İşte ABD'li isimle ilgili tüm bilgiler
Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi         
10:04
Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti         
09:57
Deniz taksi açılış ücreti 100 lira olacak Deniz taksi açılış ücreti 100 lira olacak         
09:54
Sıralamada yine geriye düştük! Değil Şampiyonlar Ligi, artık Avrupa Ligi bile hayal oldu Sıralamada yine geriye düştük! Değil Şampiyonlar Ligi, artık Avrupa Ligi bile hayal oldu         
09:31
Fatih Terim, Marsilya deplasmanı hakkında konuştu: Ermeni ve Yunan bayraklarıyla taraftarımızı tahrik ettiler Fatih Terim, Marsilya deplasmanı hakkında konuştu: Ermeni ve Yunan bayraklarıyla taraftarımızı tahrik ettiler         
09:03
Selin Ciğerci, ekranlara adım atıyor! Show TV'de moda programı jüriliği yapacak Selin Ciğerci, ekranlara adım atıyor! Show TV'de moda programı jüriliği yapacak         
08:38
Bakan Özer'den Bakan Özer'den "Öğretmeni sınıftan kovan" kaymakam için yorum yaptı: Esefle kınıyorum         
07:24
Koronavirüsten sonra ortaya çıkan anal sendrom, insanı yerinde oturtmuyor! Doktorlar endişeli Koronavirüsten sonra ortaya çıkan anal sendrom, insanı yerinde oturtmuyor! Doktorlar endişeli         
22:47
Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında geçici tedbir kararı verdi! Suçlamalar çok ağır Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında geçici tedbir kararı verdi! Suçlamalar çok ağır         
20:33
Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı         
20:33
Sahte PCR testi yapmaktan yargılanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestra ekibi tutuklandı Sahte PCR testi yapmaktan yargılanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestra ekibi tutuklandı         
20:23
Şen kardeşler cinayetinde Şen kardeşler cinayetinde "cinsel ilişki" iddiası! Ölüm döşeğinde katilinin ismini verdi         
19:27
Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü         
18:57
Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı         
18:00
Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi         
16:57
Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı         
15:04
Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar         
14:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 10:07:19. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da yaşayan Polonya vatandaşı, Meryem ismini alarak Müslüman oldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement