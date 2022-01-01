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Elazığ'da yılın ilk bebeklerine Ömer Asaf ve Esra ismi verildi - Son Dakika

Elazığ'da yılın ilk bebeklerine Ömer Asaf ve Esra ismi verildi

01.01.2022 01:47
Elazığ'da yılın ilk bebeklerine Ömer Asaf ve Esra ismi verildi

Elazığ'da yeni yılın ilk bebekleri Ömer Asaf ve Esra dünyaya gelirken, il protokolü ziyaret ederek altın taktı.

Elazığ'da yeni yılın ilk bebekleri Ömer Asaf ve Esra dünyaya gelirken, il protokolü ziyaret ederek altın taktı. Ailelerden biri çocuklarına valinin, diğeri ise valinin kızının ismini verdi.

2022 yılının ilk bebekleri Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde dünyaya geldi. Mehmedi ve Ayşe Karaduman çiftinin 3'üncü erkek çocukları olarak dünyaya gelen bebeğe Ömer Asaf ismi verildi. Ömer Asaf saat 00: 05'te normal doğum ile 3 kilo 350 gram ağırlığında dünyaya geldi. Yine hastanede Mehmet Ali ve Zekiye Demirel çifti, 4'üncü çocukları olarak 2 kilo 900 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeklerinin ismini Vali Dr. Ömer Toraman'ın koymasını istedi. Vali Toraman ise 00: 02'de dünyaya gelen kız çocuğuna kendi kızının ismi olan ' Esra'yı koydu.

Vali Dr. Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız ve İl Emniyet Müdürü Celal Sel yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret edip altın taktı.

Mutlu olduğunu dile getiren Esra bebeğin annesi Zekiye Demirel, " Yeni yılın ilk bebeği de olduğu için çok mutluyum. Bebeğim kız, durumu da gayet iyi. Zaten normal doğum yaptım, iyi geçti. Benim için sürpriz oldu, hiç beklemiyordum" dedi.

Esra kızının annesi Ayşe Karaduman ise " Benim 3'üncü çocuğum ve 3 kilo 350 ağırlığında. Bu özel günde doğum yaptığım için de çok güzel bir duygu. Evlat sahibi olmak isteyenlere rabbim bu mutluluğu yaşatsın. Asaf ismini koyduk, valimizin ismini de koymayı düşündük. İnşallah, valimiz gibi vatanına, milletine hayırlı bir evlat olur" şeklinde konuştu.

Yeni yılın ilk çocuklarına hem kendisinin hem de kızının isminin verilmesinin kendisini heyecanlandırdığını ifade eden Vali Dr. Ömer Toraman, " Çok değişik bir duygu. Bu inceliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. İsimleri ile yaşasınlar, bahtları açık olsun" diye konuştu. - ELAZIĞ

Elazığ'da yılın ilk bebeklerine Ömer Asaf ve Esra ismi verildi
Elazığ'da yılın ilk bebeklerine Ömer Asaf ve Esra ismi verildi
Elazığ'da yılın ilk bebeklerine Ömer Asaf ve Esra ismi verildi
Elazığ'da yılın ilk bebeklerine Ömer Asaf ve Esra ismi verildi
Elazığ'da yılın ilk bebeklerine Ömer Asaf ve Esra ismi verildi
Elazığ'da yılın ilk bebeklerine Ömer Asaf ve Esra ismi verildi

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Ayşe Karaduman, Ömer Asaf, Elazığ, Doğum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Elazığ'da yılın ilk bebeklerine Ömer Asaf ve Esra ismi verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da yılın ilk bebeklerine Ömer Asaf ve Esra ismi verildi - Son Dakika
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