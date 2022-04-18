Elazığ'da 'Zimem Defteri' geleneği ile borçlar siliniyor - Son Dakika
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Elazığ'da 'Zimem Defteri' geleneği ile borçlar siliniyor

18.04.2022 10:32
Elazığ'da 'Zimem Defteri' geleneği ile borçlar siliniyor

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Kaymakam Yunus Emre Vural'ın öncülüğünde başlatılan 'Zimem Defteri' geleneği ile ihtiyaç sahibi vatandaşların bakkallara olan borçları kapatılıyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Kaymakam Yunus Emre Vural'ın öncülüğünde başlatılan 'Zimem Defteri' geleneği ile ihtiyaç sahibi vatandaşların bakkallara olan borçları kapatılıyor.

Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural, bir Osmanlı geleneği olan ve 'Veresiye Defteri' anlamına gelen 'Zimem Defteri' uygulamasını yaşatmak için harekete geçti. Kaymakam Vural, hem kendi hem de ekibi ilçe genelindeki bakkal ve marketleri tek tek gezdi. Muhtar ve esnafların da görüşleri alınarak ihtiyaç sahipleri belirlendi. Ardından bakkallara ödeme güçlüğü çeken ihtiyaç sahibi vatandaşların borçları, 'Zimem Defteri' geleneği ile kapatıldı ve Ramazan ayında yüzlerce gönüle dokunuldu.

'Zimem Defteri' hakkında bilgi veren Kaymakam Yunus Emre Vural, "Osmanlı medeniyetinin insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışının en güzel örneklerinden birisi olan 'Zimem Defteri' geleceği, yardımlaşmanın, dayanışmanın, anlayışın tüm güzellikleri içerisinde barındırıyor. Ramazan ayı içerisinde durumu iyi olan vatandaşlar, marketlere gider ve orada borçlu olan vatandaşların borcunu öder. Borçlu olan kimin ödediğini bilmez veya diğer kişide kimin borcunun ödediğini bilmez. Bu şekilde yardımlaşma ve dayanışma içerisine girerlerdi. Biz de Sivrice Kaymakamlığı olarak bu anlayışı yaşatmaya çalışıyoruz. Marketlerimizi tek tek dolaştık, defterlerimizi inceledik. Birçok vatandaşımızın zor durumda olduğunu gördük ve harekete geçtik. Bu geleneğin yaşatılmasına vesile olduk. Biz burada geniş çaplı çalışma içerisine giriyoruz. Muhtarlarımız, esnaflarımız bizim gözden kaçırdığımız noktaları yakalıyorlar. Görünüşte insanın durumu iyi gibi olsa da onun arka planında bazı sıkıntılarda olabiliyor. Kişi çalışanda da olsa emekli de olsa onun başka sıkıntıları vardır. Onları bilemeyiz. Böyle bir yardımlaşmada fikir alışverişi içerisine giriyoruz. Daha geniş bir kesime ulaşmaya çalışıyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ'da 'Zimem Defteri' geleneği ile borçlar siliniyor
Elazığ'da 'Zimem Defteri' geleneği ile borçlar siliniyor
Elazığ'da 'Zimem Defteri' geleneği ile borçlar siliniyor
Elazığ'da 'Zimem Defteri' geleneği ile borçlar siliniyor
Elazığ'da 'Zimem Defteri' geleneği ile borçlar siliniyor
Elazığ'da 'Zimem Defteri' geleneği ile borçlar siliniyor

YORUMLAR
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Yunus Emre, Osmanlı, Sivrice, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Elazığ'da 'Zimem Defteri' geleneği ile borçlar siliniyor - Son Dakika


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