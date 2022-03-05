Elazığlı depremzedelerden, devlete, "Kendi imkanlarımızla alamayacağımız evler verildi" minnettarlığı - Son Dakika
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Elazığlı depremzedelerden, devlete, "Kendi imkanlarımızla alamayacağımız evler verildi" minnettarlığı

05.03.2022 10:48
Elazığlı depremzedelerden, devlete, "Kendi imkanlarımızla alamayacağımız evler verildi" minnettarlığı

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından kent genelinde yapımı tamamlanan konutlara yerleşen vatandaşlar, "Devletimiz bizlere kendi imkanlarımızla alamayacağımız evler verdi.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından kent genelinde yapımı tamamlanan konutlara yerleşen vatandaşlar, "Devletimiz bizlere kendi imkanlarımızla alamayacağımız evler verdi. Allah devletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ ve Malatya'da toplam 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 20 binden fazla konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Elazığ'da 24 bin 83 konutun yapılması için başlatılan çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı. Bu kapsamda merkez Çatalçeşme Mahallesi'ne taşınan vatandaşlar, yeni taşındıkları konutlardan memnun olduklarını ifade ederek, "Devletimiz bizlere kendi imkanlarımızla alamayacağımız evler verdi" dedi.

"Devlet köyde oturan adamı bile burada ev sahibi yaptı"

Çatalçeşme TOKİ sakinlerinden Mustafa Ertürk, depremde evlerinin yıkıldığını belirterek "Allah, devletimizden razı olsun. Geldiler ve bize çok güzel bir yer yaptılar. Şimdi burada oturuyoruz, durumumuzdan memnunuz. Önceki evimiz müstakil eski bir binaydı. Evlerden memnunuz. Bazen evlerin içinde ufak tefek eksiklikler oluyor, haber verdiğimizde gelip yapıyorlar. Devlet köyde oturan adamı bile burada ev sahibi yaptı. Millet için çok güzel oldu. Daha bundan iyisi de san sağlığıdır" diye konuştu.

"Kendi imkanlarımızla alamayacağımız evler verildi"

Kendilerine bir yıl gibi bir sürede ev yapıp, teslim edildiğinden dolayı minnettarlığını dile getiren TOKİ sakinlerinden Halil Çelik ise "Depremden sonra çekilen kura ile Çatalçeşme TOKİ'lerde bize ev çıktı. Buraya gelip yerleştik. Allah, devletten razı olsun. Devlet bizi açıkta bırakmadı, bir ev sahibi yaptı. Büyüklüğü ve kullanılan malzemeleri olsun, evler çok güzel. Eski evden yeni bir eve kavuştuk. Devlet bize sıfır bir ev verdi. Kendi imkanlarımızla alamayacağımız evler verildi. Ama devlet bize bir ev verdi, oturmamız için güzel bir alan sağladı. Bir yıl gibi bir sürede ev yaptı ve teslim etti" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Elazığlı depremzedelerden, devlete, Kendi imkanlarımızla alamayacağımız evler verildi minnettarlığı
Elazığlı depremzedelerden, devlete, Kendi imkanlarımızla alamayacağımız evler verildi minnettarlığı
Elazığlı depremzedelerden, devlete, Kendi imkanlarımızla alamayacağımız evler verildi minnettarlığı
Elazığlı depremzedelerden, devlete, Kendi imkanlarımızla alamayacağımız evler verildi minnettarlığı
Elazığlı depremzedelerden, devlete, Kendi imkanlarımızla alamayacağımız evler verildi minnettarlığı
Elazığlı depremzedelerden, devlete, Kendi imkanlarımızla alamayacağımız evler verildi minnettarlığı
Elazığlı depremzedelerden, devlete, Kendi imkanlarımızla alamayacağımız evler verildi minnettarlığı

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Malatya, Elazığ, Mevla, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Elazığlı depremzedelerden, devlete, 'Kendi imkanlarımızla alamayacağımız evler verildi' minnettarlığı - Son Dakika


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