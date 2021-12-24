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Elele Butik Dayanışma Merkezi ihtiyaç sahiplerinin yanında - Son Dakika

Elele Butik Dayanışma Merkezi ihtiyaç sahiplerinin yanında

24.12.2021 11:10
Elele Butik Dayanışma Merkezi ihtiyaç sahiplerinin yanında

Menteşe Belediyesi'nin El Ele Butik Dayanışma Merkezi ile ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzü gülüyor.

Menteşe Belediyesi'nin El Ele Butik Dayanışma Merkezi ile ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzü gülüyor. Dayanışma Merkezi sayesinde Ocak ayından bu yana 4 bin 700 vatandaş kıyafet, 102 vatandaşta mobilya ve beyaz eşya ürünlerinden faydalandı.

Hayırsever ve ihtiyaç sahibi vatandaşları aynı platformda buluşturan Elele Butik Dayanışma Merkezi, ihtiyaç sahibi vatandaşların kıyafetten beyaz eşyaya, mobilyadan mutfak eşyasına kadar her türlü ihtiyacını karşılıyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Elele Butik Dayanışma Merkezi'nin ihtiyaçların doğru adrese ve kişilere ulaşmasında önemli bir görev üstlendiğini belirterek şunları söyledi: "Menteşe halkının dayanışma ve yardımlaşma ruhuyla büyüyüp, güçlenen Elele Butik Dayanışma Merkezimiz ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kıyafet, mobilya, beyaz eşya ve mutfak eşyası gibi ihtiyaçları karşılanıyor. Ocak Ayından bu yana 4 bin 700 vatandaşımız kıyafet, 102 vatandaşımızda mobilya ve beyaz eşya ürünlerinden faydalandı. Personelimiz uygulama kapsamında bağış yapan vatandaşlarımızın bizzat evlerine giderek eşyaları teslim alıyorlar."

Evde temizlik hizmeti

Uygulama kapsamında evde temizlik ve bakım hizmetlerinin de yıl boyu devam ettiğini kaydeden Başkan Gümüş, "Yaş almış ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evde bakım ve temizlik hizmetlerine pandemi sürecinde de devam ettik. Bu kapsamında Ocak ayından bu yana 765 vatandaşımızın evlerini temizledik, ihtiyaç halinde mobilya ve beyaz eşyalarını da Elele Butik Dayanışma Merkezimizden karşıladık" dedi.

İbadethaneler temizleniyor

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş 2021 yılında Menteşe'de 307 caminin temizliğinin yapıldığını kaydederek, "Vatandaşlarımızın ibadetlerini temiz ve hijyenik bir ortamda yapabilmeleri için camilerimizi temizliyoruz. Gerek kırsal gerekse kent merkezimizdeki camilerimiz ekiplerimiz tarafından periyodik olarak temizleniyor. Pandemi sürecinde temizlik çalışmalarının yanı sıra dezenfeksiyon işlemleri de yapıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için önemli" dedi.

Yardımların en doğru adreslere gidip yerini bulmasını sağlayan Elele Butik Dayanışma Merkezine maddi gücü yerinde olan tüm vatandaşları bağış yapmaya davet eden Başkan Gümüş, Menteşe Belediyesi'nin 0 (252) 214 48 80 numaralı Çağrı Merkezini arayarak giyilebilecek veya kullanılabilecek eşyalarını bağışlayabileceklerini kaydetti. - MUĞLA

Elele Butik Dayanışma Merkezi ihtiyaç sahiplerinin yanında
Elele Butik Dayanışma Merkezi ihtiyaç sahiplerinin yanında
Elele Butik Dayanışma Merkezi ihtiyaç sahiplerinin yanında
Elele Butik Dayanışma Merkezi ihtiyaç sahiplerinin yanında
Elele Butik Dayanışma Merkezi ihtiyaç sahiplerinin yanında

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Bahattin Gümüş, Gümüş, Elele, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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