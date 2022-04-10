Emekli ebe her pedalı 'annelerin canı yanmasın' diye çeviriyor - Son Dakika
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Emekli ebe her pedalı 'annelerin canı yanmasın' diye çeviriyor

10.04.2022 10:48
Emekli ebe her pedalı 'annelerin canı yanmasın' diye çeviriyor

Antalya'da yaşayan 67 yaşındaki emekli ebe Hayriye Kılıç, 15 yıl mücadele ederek oğlunu bağımlı olmaktan kurtardı.

Antalya'da yaşayan 67 yaşındaki emekli ebe Hayriye Kılıç, 15 yıl mücadele ederek oğlunu bağımlı olmaktan kurtardı. Bu uğurda herşeyini kaybeden Kılıç, şimdi başka annelerin canı yanmasın diye üzerinde uyuşturucu bağımlılığına dikkat çeken dövizler bulunan bisikleti ile hergün binlerce pedal çeviriyor.

Antalya'da yaşayan 67 yaşındaki emekli ebe Hayriye Kılıç, İstanbul'da emekli olduktan sonra Antalya'nın Muratpaşa ilçesine yerleşti. Kılıç'ın bir süre sonra 6 çocuğundan birisi uyuşturucu bağımlısı oldu. 15 yıl oğlu için büyük mücadele eden Kılıç, oğlunu bağımlı olmaktan 1 yıl önce kurtardı. Şimdi ise başka annelerin canının yanmaması için uyuşturucu bağımlığına dikkat çekmek için her gün binlerce pedal çeviriyor. Kendisine ait 3 tekerlekli bisiklete, "Ebeveynlerin meşhur gafleti; 'benim çocuğum yapmaz', benim çocuğum kullanmaz demeyin, en iyi narkotik polisi anne, uyuşturucu merakla başlar ölümle biter, gençler bağımlı değil bağımsız olmalı" dövizleri asan Kılıç, öğle saatlerinde bindiği bisikleti ile şehrin tüm kalabalık caddelerini dolaşıyor.

"Bir annenin yaşayabileceği en zor anları yaşadım"

Yaşadıklarını anlatan Kılıç, "Oğlum bağımlıydı. 1 yıldır bıraktı. Ama 15 yıl gibi uzun bir süre içti. Kimyasal içmedi ara ara denedi. Ama sürekli esrar gibi şeyler içti. Bir annenin yaşayabileceği en zor anları yaşadım. Bazen çocuğunuzun ölümünü istiyorsunuz, cezaevine girmesini istiyorsunuz. Bana eziyeti olmadı ama hep kendine zarar verdi. Şuanda hasta böbrek yetmezliği var, nefes almakta zorlanıyor. Çok çabuk yoruluyor" dedi.

"Uyuşturucunun yaşı 13-14 yaşına kadar düştü"

Annelerin sesi olmak istediğini belirten Kılıç, "Bir şey yapmak zorundalar. Uyuşturucunun yaşı 13-14 yaşına kadar düştü. A4 gibi uyuşturucular çoğaldı. Covid döneminde daha da arttı. Antalya'nın bütün kalabalık caddelerini geziyorum. Bir anne ve baba duysun diye mücadele ediyorum. Birçok aile uyuşturucunun ne demek olduğunu bilmiyor. Ben de birileri sesimizi duyar diye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"Oturma zamanı değil"

Pedal çevirmeye öğle saatlerinde başlayan Kılıç, "Akşam saatlerine kadar kalabalık tüm caddelere gidiyorum. Bağımlılık ile ilgili müzikler de koydum. Çoğu insan '67 yaşındasın, otur' evinde diyor. Oturma zamanı değil. İnsanların bakışı çok iyi. Kimseden tepki görmedim. Oğlumun tedavisi sürecinde bütün birikimimi kaybettim. Diğer çocuklarım da yardımcı oluyor. Kimse benim çocuğum içmez demesin. Bağımlı olmayın diyoruz. Uyuşturucu gençlerin katilidir. Ben çok mücadele ediyorum. Çocuğum şuanda 30 dakika eve akşam geç gelse aklıma bir sürü şey geliyor" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Emekli ebe her pedalı 'annelerin canı yanmasın' diye çeviriyor
Emekli ebe her pedalı 'annelerin canı yanmasın' diye çeviriyor
Emekli ebe her pedalı 'annelerin canı yanmasın' diye çeviriyor
Emekli ebe her pedalı 'annelerin canı yanmasın' diye çeviriyor
Emekli ebe her pedalı 'annelerin canı yanmasın' diye çeviriyor
Emekli ebe her pedalı 'annelerin canı yanmasın' diye çeviriyor
Emekli ebe her pedalı 'annelerin canı yanmasın' diye çeviriyor
Emekli ebe her pedalı 'annelerin canı yanmasın' diye çeviriyor
Emekli ebe her pedalı 'annelerin canı yanmasın' diye çeviriyor
Emekli ebe her pedalı 'annelerin canı yanmasın' diye çeviriyor
Emekli ebe her pedalı 'annelerin canı yanmasın' diye çeviriyor
Emekli ebe her pedalı 'annelerin canı yanmasın' diye çeviriyor
Emekli ebe her pedalı 'annelerin canı yanmasın' diye çeviriyor

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Uyuşturucu, İstanbul, Antalya, Emekli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Emekli ebe her pedalı 'annelerin canı yanmasın' diye çeviriyor - Son Dakika


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