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Emirzade ninenin ördüğü çoraplar Mehmetçiğe teslim edildi - Son Dakika

Emirzade ninenin ördüğü çoraplar Mehmetçiğe teslim edildi

09.02.2022 15:07
Emirzade ninenin ördüğü çoraplar Mehmetçiğe teslim edildi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, haberlerde Mehmetçikleri karda görev yaparken görünce etkilenip yün çorap ören 72 yaşındaki Emirzade ninenin çorapları askerlere teslim edildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, haberlerde Mehmetçikleri karda görev yaparken görünce etkilenip yün çorap ören 72 yaşındaki Emirzade ninenin çorapları askerlere teslim edildi.

Yeni Mahalle'de yaşayan Emirzade Yalamacılar, Doğu'da karla kaplı bölgelerde vatanı koruyan askerler için 35 çift yün çorap örerek, jandarmaya teslim etmişti.

Ördüğü çorapların kar altında görev yapan askerlere ulaştırılması isteyen Emirzade Yalamacılar'ın çorapları Kars İl Jandarma Komutanlığı'na ulaştı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı emrinde vatani görevini yapmakta olan erbaş ve erlere el örmesi çorapların dağıtımı yapıldı. - KARS

Emirzade ninenin ördüğü çoraplar Mehmetçiğe teslim edildi
Emirzade ninenin ördüğü çoraplar Mehmetçiğe teslim edildi
Emirzade ninenin ördüğü çoraplar Mehmetçiğe teslim edildi
Emirzade ninenin ördüğü çoraplar Mehmetçiğe teslim edildi

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İl Jandarma Komutanlığı, Bilecik, Kars, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Emirzade ninenin ördüğü çoraplar Mehmetçiğe teslim edildi - Son Dakika


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