Emniyet kemeri uygulamasına katılan Vali; "Bir canımızı dahi kaybetmek istemiyoruz" - Son Dakika

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, trafik güvenliğinin en üst noktaya taşınması amacıyla "BiHareketineBakarHayat" mottosuyla emniyet kemeri uygulamasına katıldı. Emniyet kemerinin önemine dikkat çeken Vali Mustafa Tutulmaz, "Bir canımızı dahi kaybetmek istemiyoruz. Bir kişinin yaralanması veya benzeri sıkıntılarla karşılaşmasını dahi kabul etmek istemiyoruz" dedi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, trafik güvenliğine dair İçişleri Bakanlığı tarafından "BiHareketineBakarHayat" mottosu ile başlatılan kampanya kapsamında, tüm il ve ilçelerde eş zamanlı olarak yapılan emniyet kemeri uygulamasına katıldı. Uygulamaya İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç da katıldı. Kamuoyu farkındalığını arttırmayı hedefleyen uygulamada Vali Tutulmaz, vatandaşlara emniyet kemerinin önemine dair bilgilendirme yaptı.

Vali Mustafa Tutulmaz uygulama sonrası gazetecilere kampanya hakkında bilgiler vererek kurallara uyulması konusunda da hatırlatmalarda bulundu. Tutulmaz, "Geçen hafta Bi hareketine bakar hayat diyerek bir mottoyla duyurular kampanyanın hedeflediği husus trafikte güvenliği sağlayan emniyet kemerinin önemine vurgulamaktı. Bu gün ülkemizin tamamında tüm ilçelerimizde, illerimizde aynı saat içerisinde bu kampanya başlatıldı. Burada şunu görüyoruz. Yapılan araştırmalar emniyet kemeri bağlı ise kazalarda ölüm oranını yüzde 45, yaralanma oranını da yüzde 60 engellediği görülüyor. Bunun için bu rakamlar bile bunun ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Bütün halkımıza kurallara uymaları konusunda bilhassa emniyet kemerini takma konusunda bir kez daha ifade ediyoruz. Bir canımızı dahi kaybetmek istemiyoruz. Bir kişinin yaralanması veya benzeri sıkıntılarla karşılaşmasını dahi kabul etmek istemiyoruz. Sağlıklı huzurlu bir şekilde hayat sürsün istiyoruz tüm vatandaşlarımızın. Bunun en önemli hususlardan birisi de yine yayalarla ilgili husus. Yayalar kırmızı çizgimizdir diye bir kampanyamız var. Yayaların öncelikli geçiş bölgelerinde sürücülerin hassas olmaları gerektiğini halkımıza ulaştırmak istiyoruz. Son zamanlarda ülkemizin değişik yerlerinde kötü örneklerini görüyoruz. Vatandaşımızı bu konuda uyarıyoruz. Yolların kuralı vardır kralı yoktur diyoruz. Tüm hemşerilerimize vatandaşlarımıza trafik kazaları konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Uygulamada durdurulan araç sürücüleri ve yolculara şeker ikram edilirken bilgilendirici broşürler de dağıtılarak emniyet kemerinin önemine vurgu yapıldı. - ZONGULDAK