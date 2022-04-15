Emniyet'ten polislerin banka maaş promosyonuna ilişkin açıklama - Son Dakika
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Emniyet'ten polislerin banka maaş promosyonuna ilişkin açıklama

15.04.2022 17:40
Emniyet'ten polislerin banka maaş promosyonuna ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, Vakıfbank ile imzalanan promosyon protokolüne göre tüm personelin maaşlarına her ay 300 lira ilave ödeme yansıtılacağını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Vakıfbank ile imzalanan promosyon protokolüne göre tüm personelin maaşlarına her ay 300 lira ilave ödeme yansıtılacağını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bazı sosyal medya platformlarında yer alan 'Emniyet mensuplarının banka maaş promosyon anlaşmaları' ile ilgili yapılan paylaşımlar hakkında açıklama yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Vakıfbank arasında protokol imzalandığı ve bu sonuçla tüm personelin maaşlarına her ay 300 lira ilave ödeme yapılacağı belirtilen açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz ile Vakıfbank arasında 18 Mart 2022 tarihinde imzalanan yeni promosyon protokolüne göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve 81 il teşkilatında görev yapan tüm personelin maaşlarına her ay 300 TL ilave ödeme yansıtılacaktır. Ayrıca bu miktar, 6 ayda bir yapılacak memur maaş zammı oranında arttırılacak ve sözleşme 5 yıl süreyle geçerli olacaktır. Bu durum, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklama ile tüm teşkilata duyurulmuştur" ifadelerine yer verildi.

"Dezenformasyon yapılmaktadır"

Merkez ve il teşkilatlarının, devam eden banka promosyon anlaşmaları sona erdikçe ek protokol ile yeni yapılan sözleşmeye dahil olacaklarının da hatırlatıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

" 'İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün promosyon anlaşmasının 6 ay önce bittiği ve henüz bir sözleşme imzalanmadığı' iddiaları gündeme getirilerek dezenformasyon yapılmaktadır. Oysa İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün promosyon anlaşması, 31 Temmuz 2022 tarihinde sona erecek olup, süre sonunda yeni anlaşmaya dahil olunacaktır. Yeni sözleşme gereği yapılacak ödemeden İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün tüm personeli de faydalanacaktır. Bu konuda sahte hesaplardan provokasyon yaptığı belirlenenler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur." - ANKARA

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Vakıflar Bankası, Medya, Banka, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Emniyet'ten polislerin banka maaş promosyonuna ilişkin açıklama - Son Dakika


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