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Engelli kızıyla kartopu oynayan baba yürekleri ısıttı - Son Dakika

Engelli kızıyla kartopu oynayan baba yürekleri ısıttı

29.01.2022 13:50
Engelli kızıyla kartopu oynayan baba yürekleri ısıttı

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı sonrası bir babanın engelli kızıyla kar topu oynamaları yürekleri ısıttı.

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı sonrası bir babanın engelli kızıyla kar topu oynamaları yürekleri ısıttı.

Dulkadiroğlu Güzelyurt Mahallesinde yaşayan ve hem bedensel hem fiziksel rahatsızlığı olan 14 yaşındaki Yasemin Güney, etkili olan kar yağışı sonrasında babasıyla kar topu oynamaları samimi görüntülere sahne oldu.

Kar yağışı sonrası kızının kar topu oynamak istemesi üzerine dışarı çıktıklarını söyleyen baba İsmail Güney, "Kızım 14 yaşında. Ektodermal Displazia hastalığı teşhisi kondu. Yürüyemiyor ve konuşmasında sıkıntı var. Kar yağışı sonrasında ise kızımı dışarı çıkardık ve beraber kar topu oynadık. Çok mutlu oldu" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Engelli kızıyla kartopu oynayan baba yürekleri ısıttı
Engelli kızıyla kartopu oynayan baba yürekleri ısıttı

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Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Engelli, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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