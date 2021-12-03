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Engelli mülteciler Van'da sosyalleşiyor - Son Dakika

Engelli mülteciler Van'da sosyalleşiyor

03.12.2021 09:46
Engelli mülteciler Van'da sosyalleşiyor

Van İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği tarafından yürütülen 'Engelli Mülteci Danışmanlık Eğitim ve Farkındalık Projesi' kapsamında engelli mültecilere Türkçenin yanında mesleki eğitimler de veriliyor.

Van İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği tarafından yürütülen 'Engelli Mülteci Danışmanlık Eğitim ve Farkındalık Projesi' kapsamında engelli mültecilere Türkçenin yanında mesleki eğitimler de veriliyor.

Van İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği, 'Engelli Mülteci Danışmanlık Eğitim ve Farkındalık Projesi' kapsamında engelli mültecilere hem Türkçe öğretiliyor hem de onlara meslek edindiriliyor. Konuyla ilgili bilgilendirmelerde bulunan Proje Koordinatörü İlkay Gökdere, Van'a son zamanlarda yoğun bir mülteci göçünün olduğunu ifade ederek, gelen bu mültecilerin gerekli kurumlar tarafından derneğe yönlendirildiğini söyledi. Yapılan bu yönlendirmelerden dolayı böyle bir proje yapma gereksinimi duyduklarını belirten Gökdere, "Projemiz Federal Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) ve Avrupa Birliği İnsani Yardım Kurumun (ECHO) ortak fonuyla finanse edilmekte ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GİZ) tarafından desteklenmektedir. Projemizi 20 engelli mülteci ile 10 tane yerelde ev sahipliği durumundaki engelli vatandaşları düşünerek tasarladık. Amacımız burada sosyal uyumu sağlamaktır" dedi.

Proje çerçevesinde Türkçe ve mesleki eğitim kurslarının yanında toplumsal cinsiyete yönelik ailelere eğitim vermeyi planladıklarının altını çizen Gökdere, "1 Kasım itibariyle eğitimlerimiz başladı. Hafta içi üç gün Türkçe dersi, geri kalan iki günde ise mesleki eğitim kursları vermekteyiz. Öncelikle galoş kursumuza başladık. Bu bittikten sonra yine engelli bireylere yönelik sabun üretimini yapmayı planlamaktayız" ifadelerini kullandı.

Verilen mesleki eğitimler sayesinde engelli mültecilerin ileriki zamanlarda kendi aile bütçelerine katkı sağlayabileceklerini dile getiren Gökdere, "Daha önceki yıllarda derneğimiz buna benzer bir proje yürütmüştü. Onda da yine engelli kadınlara galoş yapmayı öğretmiştik. Sonra onlar ilimizde yer alan hastanelere ve güzellik merkezlerine galoş yapıp, vermeye başladılar ve aile bütçelerine katkı sağlamaya başladılar. Biz o durumu devam ettirmek için aynı şeyi engelli mültecilere yaptık. Şu anda öğrenmeye başladılar. İnşallah daha sonra evlerinde bu işi yapıp, para kazanırlar diye umut ediyoruz" şeklinde konuştu.

Eğitimlere olan ilginin sevindirici olduğunu da sözlerine ekleyen Gökdere, "Projeyi tasarlarken bize başvuran mültecilerde fark ettik ki, uzun yıllardır ilimizde yaşayan göçmenlerin yerelde yaşayan insanlarla hiçbir iletişimi yok. Farklı bakış açıları var. Hem onların yerelde yaşayan insanlara hem bizlerin onlara. Bu önyargıyı ortadan kaldırmaya karar verdik. Şimdi iki grup bir araya geldiği zaman birbirini tanımış oluyorlar, tanıdıkça da daha güzel şeyler yakalayacağız diye düşünüyoruz. Özellikle Türkçe kurslarına yoğun bir ilgi var, çok hızlı öğreniyorlar. Bu konuda ülkelerinde hiç eğitim almamış Afgan kadınlar ilk defa bir öğrenme ortamlarına girdiklerini söylüyorlar. Adlarını yazmaya başladıkları zaman bile çok çok seviniyorlar. Gözlerindeki o sevinci herkesin görmesini isterdik" dedi.

Proje çerçevesinde kurslara katılarak hem Türkçe hem de meslek öğrendiğini belirten Afgan Farid Sayidi ise "Burada arkadaşlarımla birlikte hem ders çalışıyorum hem iş öğreniyorum. Mutluyum. Öğretmenlerim ve arkadaşlarım iyi. Türkiye'den çok memnunum. Ben Türkiye Devleti'ne ve burada eğitim veren yöneticilere çok teşekkür ediyorum. Bizi çok düşünüyorlar ve bizim için her şeyi yapıyorlar" ifadelerini kullandı. - VAN

Engelli mülteciler Van'da sosyalleşiyor
Engelli mülteciler Van'da sosyalleşiyor
Engelli mülteciler Van'da sosyalleşiyor
Engelli mülteciler Van'da sosyalleşiyor
Engelli mülteciler Van'da sosyalleşiyor
Engelli mülteciler Van'da sosyalleşiyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Engelli mülteciler Van'da sosyalleşiyor - Son Dakika


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