Engelliler gününde kendini müziğin ritmine kaptırdı - Son Dakika

Tokat'ta engelliler günü yürüyüşüne tekerlekli sandalyesi ile katılan bedensel engelli Sabiha Arslan, müzik eşliğinde eğlenceli anlar yaşadı.

Tokat'ta engelliler haftası dolayısı ile düzenlenen yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu. Gaziosmanpaşa Bulvarında yürüyüşe katılanlar halk oyunları ekiplerinin eşliğinde eğlendi. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programda engelliler hazırladıkları oyunları sergiledi. Yürüyüşe tekerlekli sandalyesi ile katılan Sabiha Arslan (51) ise enerjisi ile dikkat çekti. Müziğin ritmine kendini kaptıran Arslan'ın yaşadığı eğlence dolu anlar kameralara yansıdı. 23 yaşında iken yanlış fizik tedavisi sonucu engelli olduğunu belirten Arslan, pozitif, yaşam dolu bir insan olduğunu ifade ederek, "Yaşamaya değer her şey zaten. Hayatım dolu dolu geçiyor. 23 yaşındayken yanlış bir tedavi kurbanı oldum. Fizik tedavi, egzersiz, ışın tedavisi derken bünyemin kaldıramayacağı bir tedavi uygulandı. 3 ay engelli kaldım hiç yürüyemiyordum. Sadece parmağıma dokunsalar bile diken gibi batıyordu" dedi.

"Sağlıklı bireyler asla bizim gibi göremez ve duyamaz"

Kendisini bir engelli olarak görmediğini ifade eden Arslan, "Biz engelli değiliz. Bize engelli hissettikleri için aslında onlar engelli. Ben öyle düşünüyorum. Engelli olmak diye bir şiirim var. 3 Aralık Engelliler Günü'ne diye yazmıştım ben onu. Yani nasıl anlatsam? Hayatım baştan sona bir roman. Umut olmasa yaşam olmaz zaten. Umut edeceksin ki geleceği göreceksin. Rabbim istemediği bir şeyi vermez. İsteyeceğiz ki Rabbim verecek. Yani hamdolsun bugüne kadar içimden ne geçirdiysem, ne istediysem onu Rabbim birebir yaşattı bana. Her şeyi yaşattı. Şükürler olsun Allah'ıma. Biz şükredenlerdeniz. Ama şuna isyan ediyorum sadece sağlıklı bireyler asla bizim gibi göremez ve duyamaz. Bizim gibi hissedemez. Ben onun için üzülüyorum. Biz bir defa şükredebiliyorsak eğer onlar bir de bin defa şükretmeli diyorum" diye konuştu. - TOKAT