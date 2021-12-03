Engelliler için eksi 5 derecede koştular - Son Dakika

Erzurum'da düzenlenen Engel Olma Gönüllü Ol Yol Koşusu, 7'den 70'e tüm kesimlerden vatandaşların katılımı ile eksi 5 derecede yapıldı.

Erzurum Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle düzenlenen 'Engel Olma Gönüllü Ol Yol Koşusu'nda 7'den 70'e onlarca kişi, Botanik Parkı'ndan başlayıp Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonu'nda biten 1 buçuk kilometrelik parkurda ter döktü. Düzenlenen koşuya Erzurum Valisi Okay Memiş, Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Birdal Öztürk, Palandöken Masterlar Grubu, sporcular, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. Soğuk havada başlayan koşuda veteranların performansı dikkat çekerken, derece alan sporcular ve engelli vatandaşlar madalya ile ödüllendirildi.

Koşu sonrası konuşan Palandöken Masterlar Grubu'ndan Erdal Güzel, amaçlarının engelli bireylerin yanında olmak olduğunu ifade ederek, "Bugün anlamlı bir gün. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne katıldığımız için çok mutluyuz. Biz de maratona Palandöken Masterlar Grubu olarak katıldık. Bizim yaş grubumuz 50'nin üzerinde. Burada önemli olan dünyaya engelli gelmiş veya daha sonradan engelli olmuş kardeşlerimizin sıkıntılarına ortak olmak, onların seslerini duyurmak ve yanlarında olduğumuzun mesajını vermekti. Erzurum şartları zor, hava bayağı soğuk ama yürekler sıcak diyebiliriz. Biz onlar için koştuk ve maksadımıza ulaştık" dedi.

Ödül töreninin ardından koşuya katılan vatandaşlar ve engelliler hatıra fotoğrafı çekildi. - ERZURUM