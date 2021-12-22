Engelsiz iletişim için işaret dili eğitimi - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, işitme engelli vatandaşlarla daha etkili iletişim kurulabilmesi amacıyla işaret dili eğitimi düzenledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, belediye hizmet birimlerine gelen işitme engelli vatandaşlarla daha etkili iletişim kurulabilmesi amacıyla personeline yönelik işaret dili eğitimi düzenledi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirilen işaret dili eğitimi iç eğitmen Gözde Karaal tarafından verildi. 6 gün süren, günlük 8 saatten toplam 48 saatlik eğitimde işaret dili, işaret dili alfabesi, iş terimleri, fiiller, okul ve eğitim işaretleri ile sağlık terimleri gibi konularda eğitim verildi.

Eğitim sonunda katılımcılara Türk İşaret Dili Katılım Belgesi verilecek. Alınan eğitimlerle işitme engelli vatandaşlarla sağlıklı iletişim için önemli bir adım atılmış olurken, eğitim sonunda personel engelli bireyler ile iletişim kuracak seviyeye geliyor. - KOCAELİ