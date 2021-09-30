Üye Girişi
EPDK: "1 Ekim 2021 itibariyle nihai elektrik satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır" - Son Dakika

EPDK: "1 Ekim 2021 itibariyle nihai elektrik satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır"

30.09.2021 22:40
EPDK:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 1 Ekim 2021 itibariyle nihai elektrik satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını açıkladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 1 Ekim 2021 itibariyle nihai elektrik satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını açıkladı.

EPDK'dan yapılan açıklamada, "1 Ekim 2021 itibariyle nihai elektrik satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu vesile ile bir kez daha hatırlatmak isteriz ki elektrik tarifelerine yönelik yapılan bütün değişiklikler Kurumumuz tarafından şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmakta ve ilgili Resmi Gazete'de de yayımlanmaktadır. Belirlenen birim bedeller ile ilgili hiçbir dağıtım ya da perakende şirketi tüketicilerimizin faturalarına -gizli ya da açık şekilde- ek bir bedel yansıtamaz. Bu konuda yapılan manipülatif haberlere itibar gösterilmemesini de önemle hatırlatırız" denildi. - ANKARA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Gazete, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel EPDK: '1 Ekim 2021 itibariyle nihai elektrik satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

F.Bahçe taraftarının hedefindeki Luiz Gustavo: Takıma istediğim gibi yardım edemedim 22:13 F.Bahçe taraftarının hedefindeki Luiz Gustavo: Takıma istediğim gibi yardım edemedim Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ders saatleriyle ilgili soruyu yanıtladı: Kalabalık sınıflarda süre azaltılabilir 21:51 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ders saatleriyle ilgili soruyu yanıtladı: Kalabalık sınıflarda süre azaltılabilir Kadıköy'de büyük yıkım! Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Olympiakos'a 3-0 mağlup oldu 21:31 Kadıköy'de büyük yıkım! Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Olympiakos'a 3-0 mağlup oldu
Ivana Sert davayı kaybetti! Avukatına 197 bin lira vekalet ücreti ödeyecek 20:49 Ivana Sert davayı kaybetti! Avukatına 197 bin lira vekalet ücreti ödeyecek Hamile dini nikahlı eşini öldüren kocaya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi 20:44 Hamile dini nikahlı eşini öldüren kocaya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı 20:33 Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı
Taraftar göklere çıkardığı gibi indirmesini de bildi! Luiz Gustavo'ya büyük tepki var 20:26 Taraftar göklere çıkardığı gibi indirmesini de bildi! Luiz Gustavo'ya büyük tepki var 17 yaşındaki Batuhan'ın öldürüldüğü Torbalı'da gerginlik! 150 kişi Suriyelilerin evini bastı 19:36 17 yaşındaki Batuhan'ın öldürüldüğü Torbalı'da gerginlik! 150 kişi Suriyelilerin evini bastı

Son Dakika Haberleri
19:13 Bilim dünyasından önemli adım! 2 saat içerisinde yağmur yağıp yağmayacağını bilinebilecek
19:12 Korkutan haber! Aşılamanın düşük olduğu Avrupa ülkelerine sonbaharda koronavirüs vakalarında artış görülebilir
18:56 Öksürük şikayetiyle doktora giden hasta doktorları şaşkına uğrattı! Akciğerinden kabak çekirdeği çıkarıldı
18:37 Mesut Özil kritik maçta forma giyemiyor! İşte Fenerbahçe-Olympiakos maçında ilk 11'ler
18:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında konuştuğu 5 yaşındaki Abdulkadir Tunçel yaşamını yitirdi
18:02 Selin Ciğerci konusunda uyarılan Deniz Akkaya, kanalın camlarını indirdi
18:00 Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı
17:53 Fransız ekibi, Yusuf Yazıcı ile yollarını ayırmayı düşünüyor
17:50 Eşinin kurşun yağdırdığı kadından yürek yakan sözler: Bedenimin yarısıyla çocuğumu büyütmek istiyorum
17:28 Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alan HABAŞ, yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak
Polonyalı hakem bu eli nasıl görmez! İşte G.Saraylı futbolcuların penaltı beklediği pozisyon Polonyalı hakem bu eli nasıl görmez! İşte G.Saraylı futbolcuların penaltı beklediği pozisyon         
22:36
Olympiakos mağlubiyeti taraftarı çıldırttı! Mert Hakan ve Gustavo oyundan çıkarken statta kıyamet koptu Olympiakos mağlubiyeti taraftarı çıldırttı! Mert Hakan ve Gustavo oyundan çıkarken statta kıyamet koptu         
21:55
İşte 13 bilim insanının bilinmesi istenmeyen raporu! 2500 yılında Dünya'da ne olacağını yazdılar İşte 13 bilim insanının bilinmesi istenmeyen raporu! 2500 yılında Dünya'da ne olacağını yazdılar         
21:43
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi         
21:04
Sahaya meşale yağdı! Karşılaşma durdu Sahaya meşale yağdı! Karşılaşma durdu         
20:48
Son Dakika: Türkiye'de 30 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 216 kişi vefat etti, 29 bin 104 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 30 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 216 kişi vefat etti, 29 bin 104 yeni vaka tespit edildi         
20:35
Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında geçici tedbir kararı verdi! Suçlamalar çok ağır Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında geçici tedbir kararı verdi! Suçlamalar çok ağır         
20:33
Sahte PCR testi yapmaktan yargılanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestra ekibi tutuklandı Sahte PCR testi yapmaktan yargılanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestra ekibi tutuklandı         
20:23
Şen kardeşler cinayetinde Şen kardeşler cinayetinde "cinsel ilişki" iddiası! Ölüm döşeğinde katilinin ismini verdi         
19:27
Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü         
18:57
Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı         
18:00
Nefes kesen anlar! Sinsice evin bahçesine süzülen timsah korku saçtı Nefes kesen anlar! Sinsice evin bahçesine süzülen timsah korku saçtı         
17:54
Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi         
16:57
Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı         
15:04
Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor         
14:28
Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar         
14:04
Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi         
10:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 22:45:34. #1.13#
SON DAKİKA: EPDK: "1 Ekim 2021 itibariyle nihai elektrik satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement