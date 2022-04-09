Erbaş: "Yardımlaşmanın, dayanışmanın, paylaşmanın en büyük vesilesi vakıf medeniyetidir" - Son Dakika
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Erbaş: "Yardımlaşmanın, dayanışmanın, paylaşmanın en büyük vesilesi vakıf medeniyetidir"

09.04.2022 11:10
Erbaş: "Yardımlaşmanın, dayanışmanın, paylaşmanın en büyük vesilesi vakıf medeniyetidir"

Ordulular Vakfı tarafından organize edilen iftar programında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Yardımlaşmanın, dayanışmanın, paylaşmanın en büyük vesilesi vakıf medeniyetidir" dedi.

Ordulular Vakfı tarafından organize edilen iftar programında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Yardımlaşmanın, dayanışmanın, paylaşmanın en büyük vesilesi vakıf medeniyetidir" dedi.

Üsküdar Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ramazan ayının önemini anlatarak, "Ramazan ayı, Peygamber Efendimizin ifadesi ile ilk 10 günü rahmet, ikinci 10 günü mağfiret, üçüncü 10 günü cehennem azabından kurtuluş günleridir. Rahmet günlerini bitirmek üzereyiz. Ramazan ayı iftarıyla, sahuruyla, Kur'an ayı olmasıyla, teravihleriyle, mukabeleler ile, paylaşım ayı; zekat, yardımlaşma, fitre ayı olması münasebetiyle rahmet" dedi.

Başkan Erbaş, Ramazan ayındaki birlik ve beraberliğin daha da arttığını belirterek, "Herkes ezan saatini bekliyor ve bir heyecan var. O heyecanı Peygamber Efendimiz şöyle tarif ediyor, 'Müminin iki önemli heyecanı vardır. Birisi iftar sofrasında iftarın olmasını beklediği o heyecan, ikincisi de cennette Rabbinin cemalini göreceği andaki heyecan' diyor. Bize Cenab-ı Hak Ramazan sofralarında iftar için ezanı bekleme heyecanını yaşattı. Cemalini görme heyecanını da yaşatsın inşallah" diye konuştu.

"Yardımlaşmanın ve dayanışmanın en büyük vesilesi vakıf medeniyetidir"

İslam medeniyetindeki vakıf kültüründen bahseden Başkan Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Yeryüzünde ilk vakıf, Hazreti Muhammed Mustafa Efendimizdir. Çünkü bir arazisini, hurmalığını kıyamete kadar fakir fukara, garip guraba istifade etsin diye ilk defa vakfeden ve İslam medeniyeti tarihinde vakıf medeniyetini bu şekilde başlatmış olan sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dır. O günden bugüne binlerce, yüzbinlerce vakıf kurulmuş Asr-ı Saadetten Emevilere, Abbasilerden Selçuklulara, Endülüs'e oradan Osmanlılara ve günümüzde ülkemizde yüzlerce vakıf var. Bu vakıflar milletimizin yardımlaşmasına, dayanışmasına vesile oluyor ve şu Ayet-i kerimenin gereğini yerine getiriyor vakıflarımız; 'İyilikte ve takvada yardımlaşınız. Günahta, kötülükte ve düşmanlıkta yardımlaşmayınız' Yardımlaşmanın, dayanışmanın, paylaşmanın en büyük vesilesi vakıf medeniyetidir."

"Çocuklarımızı yetiştirmenin vesilelerinden birisi de vakıf anlayışıdır"

Başkan Erbaş, vakıfların bireylerin eğitimlerindeki rolüne işaret ederek, "Çocuklarımızı Rabbini tanıyan, Peygamberini tanıyan, devletine itaatkar, milletini seven, bayrağını seven, ezanını seven, gençler olarak yetiştirmenin en büyük vesilelerinden birisi de vakıf anlayışıdır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Erbaş: Yardımlaşmanın, dayanışmanın, paylaşmanın en büyük vesilesi vakıf medeniyetidir
Erbaş: Yardımlaşmanın, dayanışmanın, paylaşmanın en büyük vesilesi vakıf medeniyetidir
Erbaş: Yardımlaşmanın, dayanışmanın, paylaşmanın en büyük vesilesi vakıf medeniyetidir

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Peygamber, Ramazan, Asker, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erbaş: 'Yardımlaşmanın, dayanışmanın, paylaşmanın en büyük vesilesi vakıf medeniyetidir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erbaş: "Yardımlaşmanın, dayanışmanın, paylaşmanın en büyük vesilesi vakıf medeniyetidir" - Son Dakika
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