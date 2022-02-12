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Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

12.02.2022 13:08
Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

Sıcak havayı ve hafta sonunu fırsat bilen kavakseverler, Erciyes'te yoğunluk oluşturdu.

Sıcak havayı ve hafta sonunu fırsat bilen kavakseverler, Erciyes'te yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Sıcak havayı ve hafta sonunu fırsat bilen yüzlerce kayaksever, Erciyes'e akın etti. Dağın elverişli pistlerinde güzel vakit geçiren kayakseverler, gönüllerince eğlendi.

Erciyes'te havanın ve pistlerin güzel olduğunu kaydeden kayakseverler, Erciyes'i çok sevdiklerini ve fırsat buldukça geldiklerini dile getirdi. - KAYSERİ

Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu
Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu
Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu
Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu
Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu
Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu
Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu
Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu
Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

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Kış Turizmi, Türkiye, Erciyes, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika


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