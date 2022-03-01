Erciyes'te kayakla dans ettiler - Son Dakika
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Erciyes'te kayakla dans ettiler

01.03.2022 13:56
Erciyes'te kayakla dans ettiler

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak yaparak dans eden çift, görenlerin ilgi odağı oldu.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak yaparak dans eden çift, görenlerin ilgi odağı oldu.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, kayakseverlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. 4 kapıda 41 pistte hizmet veren Erciyes Kayak Merkezi'nde yerli ve yabancı turistler karın keyfini çıkardı. Pistlerde zaman zaman renkli görüntüler oluşurken, kayak yaparak dans eden çift ise vatandaşların ilgi odağı oldu. - KAYSERİ

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Kayak Merkezi, Erciyes, Türkiye, Turizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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