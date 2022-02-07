ERDOĞAN NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG İLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Rusya- Ukrayna gerilimi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimin son bulması için Türkiye olarak gereken gayreti gösterdiklerini ve tansiyonu düşürme mantığıyla hareket ettiklerini dile getirdi.