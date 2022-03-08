Erkek işi algısını yıktılar, akaryakıt istasyonuna kadın eli değdi - Son Dakika
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Erkek işi algısını yıktılar, akaryakıt istasyonuna kadın eli değdi

08.03.2022 09:09
Erkek işi algısını yıktılar, akaryakıt istasyonuna kadın eli değdi

Edirne'de akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan genç kızlar "erkek işi" olarak nitelendirilen mesleklerini gururla yapıp aile bütçesine katkı sağlıyorlar.

Edirne'de akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan genç kızlar "erkek işi" olarak nitelendirilen mesleklerini gururla yapıp aile bütçesine katkı sağlıyorlar.

Edirne'de yaşayan Rabia Sakarya ve Semanur Tavukçu, aile bütçelerine katkı sunmak için başladıkları iş hayatlarında, akaryakıt istasyonlarında sadece erkeklerin çalışabileceği algısını da kırdılar. Müşterilerinden destek gören Rabia ve Semanur, gün geçtikçe işine dört elle sarıldı. Kadının istemesi halinde her işin üstesinden gelebileceğini bir kez daha gösteren pompacı genç kızlar, 'istasyon işi erkek işidir' klişesini de yıktılar. Yaptıkları işle erkeklere taş çıkaran pompacı genç kızlar, araçlara yakıt doldurup, araçların camlarını siliyor.

"Kadının başaramayacağı hiçbir şey yok"

Akaryakıt istasyonunun pompacılarından Rabia Sakarya, kendisini gören kişilerin şaşırdığını ama çoğunluğu kadınlardan oluşan sürücülerinden kendisini desteklediğini söyledi. Bazı sürücülerin bu işi bırakması yönünde kendisine söylemleri olduğuna da değinen Sakarya, "Ama ben işimden oldukça memnunum kadının başaramayacağı hiçbir şey yok" dedi. Sakarya, "Bazı sürücüler beni erkek sanıp doldur ağabey diyorlar. Amca diyenler de var. Ama sonra kadın olduğumu anlayınca düzeltmeye çalışıyorlar olsun ben alıştım" açıklamasında bulundu. - EDİRNE

Erkek işi algısını yıktılar, akaryakıt istasyonuna kadın eli değdi
Erkek işi algısını yıktılar, akaryakıt istasyonuna kadın eli değdi
Erkek işi algısını yıktılar, akaryakıt istasyonuna kadın eli değdi
Erkek işi algısını yıktılar, akaryakıt istasyonuna kadın eli değdi
Erkek işi algısını yıktılar, akaryakıt istasyonuna kadın eli değdi

YORUMLAR
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Akaryakıt, Sakarya, Edirne, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erkek işi algısını yıktılar, akaryakıt istasyonuna kadın eli değdi - Son Dakika


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