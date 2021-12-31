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Erkoyuncu: "İstiyoruz ki, 2022 yılı üretim yılı olsun, üreticinin yılı olsun" - Son Dakika

Erkoyuncu: "İstiyoruz ki, 2022 yılı üretim yılı olsun, üreticinin yılı olsun"

31.12.2021 15:35
Erkoyuncu: "İstiyoruz ki, 2022 yılı üretim yılı olsun, üreticinin yılı olsun"

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, "Biz 2022 yılı için de şimdiden bütün öngörülerimizi yaptık. Ürettiğimizden daha fazla üreteceğiz, üretimi daha fazla destekleyeceğiz.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, "Biz 2022 yılı için de şimdiden bütün öngörülerimizi yaptık. Ürettiğimizden daha fazla üreteceğiz, üretimi daha fazla destekleyeceğiz. İstiyoruz ki, 2022 yılı üretim yılı olsun, üreticinin yılı olsun" dedi.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Ülkemizin gıda güvenliğinin riske girmemesi, milletimizin sofrasındaki azığın daha da artması için gayret gösteriyoruz. Üreticilerimiz açısından çok hareketli geçen bir tarım sezonunun ardından önümüzdeki yıl çiftçimizin tarlasına tohumu attığı andan ürününü hasat ettiği güne kadar geçen sürede ihtiyaçları ve tüm giderleri anlamında daha güvenli bir alan açmak için çalışacağız. Bütün planlamalarımızı bu doğrultuda yaptık. Pancar, patates, ayçiçeği, mısır ve buğday başta olmak üzere alımını yaptığımız ürünlerde regülasyon görevimizi devam ettireceğiz. Üretimi hiçbir şart ve durumda desteksiz bırakmayacağız. Devletimizin çiftçilerimize yönelik uygulamakta olduğu desteklerin önemini de biliyoruz. Bütün bu alanlarda sektördeki diğer paydaşlarımızla birlikte hareket ederek, sürdürülebilir gıda arzı ve güvenliğinin birinci şart olduğu bir dönemde, en başta ülkemizin stratejik tarım ürünü olan pancar alım fiyatı olmak üzere üreticinin tarlasından kaldırdığı tüm ürünlerde alın terinin hakkını sonuna kadar alacağı en iyi taban fiyatın oluşması için gerekli girişimleri ilgili platformlarda yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.

Çiftçiyi desteksiz bırakmadığınızda, planlı ve sözleşmeli tarımı uygulamayı başardığınızda gıdadaki en büyük sorunu çözmüş oluyorsunuz. Bizim kendi hinterlandımızla başardığımız budur aslında. Biz 2022 yılı için de şimdiden bütün öngörülerimizi yaptık. Ürettiğimizden daha fazla üreteceğiz, üretimi daha fazla destekleyeceğiz. İstiyoruz ki, 2022 yılı üretim yılı olsun, üreticinin yılı olsun" şeklinde konuştu.

Genel Başkan Ramazan Erkoyuncu, "Çiftçimizi en ciddi oranda zorlayan husus girdi fiyatlarındaki belirsizlik ve aşırı yüksek rakamlar olduğunu her vesile ile ifade ediyorum. Konu Türkiye meselesidir, gıda ve tarım sektörü stratejiktir, bağımsızlığımızla, nesillerimizin geleceği ile direkt ilgilidir. Gübre, yem, tohum, elektrik ve akaryakıt gibi konularda çiftçilerimizin yılı öngörebilir olması için yoğun çalışmalar yürüttüğümüzü belirtmek isterim. 2022 yılının hem gıda hem de tarım sektörümüz için daha iyi bir yıl olacağını umut ediyorum, bunun için gecemizi gündüzümüze katarak çalıştığımızı belirtmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bütün çiftçi ailelerimize sağlık, huzur temennimiz ile 2022 yılının çiftçi ailelerimiz ve aziz milletimiz için bereketli, hayırlı ve bol kazançlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - KONYA

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Yeni Yıl, Hasat, Tarım, Konya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erkoyuncu: 'İstiyoruz ki, 2022 yılı üretim yılı olsun, üreticinin yılı olsun' - Son Dakika


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