Erol Diniz, Oxford Üniversitesi'ne Kabul Edildi - Son Dakika
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Erol Diniz, Oxford Üniversitesi'ne Kabul Edildi

Erol Diniz, Oxford Üniversitesi\'ne Kabul Edildi

Bursa'da Çakır Lisesi öğrencisi Erol Diniz, Oxford Üniversitesi'ne Makine Mühendisliği kabulü aldı.

17.01.2025 13:08
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Bursa'da özel lisenin öğrencisi Erol Diniz, dünyanın en prestijli üniversiteleri arasında ilk sıralarda yer alan Oxford Üniversitesi'nden kabul aldı. Çakır Lisesi 12. sınıf IB DP öğrencisi Erol Diniz, dünya çapında bir başarıya imza attı.

Oxford Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'ne (University of Oxford Mansfield College Engineering Science) kabul alan Erol Diniz, kuruluşu yüzyıllar öncesine dayanan üniversitenin öğrencisi olmaya hazırlanıyor. Diniz, aynı zamanda okulun sportif, sosyal ve kültürel çalışmalarında da aktif görevler alıyor.

Son olarak, dünyanın en prestijli lise diploması olan Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Programı Kasım 2024 sonuçlarında dünya ortalaması 29,02 iken Çakır Lisesi'nin ortalaması 34 olarak belirlenmiş, dünya ortalamasının üzerinde bir başarı elde edilmişti. Erol Diniz, IB sınavlarında da 45 tam puan alan dünyadaki az sayıda öğrenciden biri olmuştu. Çakır Lisesi'nin bir diğer öğrencisi de önceki yıl yine 45 tam puan alarak önemli bir başarı yakalamıştı. Çakır Okulları, IB programlarını uygulamaya yetkili Bursa'nın ilk ve tek, Türkiye'nin 9 continuum okulundan birisi olarak biliniyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erol Diniz, Oxford Üniversitesi'ne Kabul Edildi - Son Dakika

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