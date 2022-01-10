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Erzincan'da e-imza uygulaması başladı - Son Dakika

Erzincan'da e-imza uygulaması başladı

10.01.2022 10:42
Erzincan'da e-imza uygulaması başladı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü tarafından 21 Eylül 2020'de hayata geçirilen "Hayat Kimliğinle Kolay" projesinin ikinci adımını oluşturan TC kimlik kartına e-İmza yüklenmesi işlemi Erzincan'la birlikte 50 ilde başladı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü tarafından 21 Eylül 2020'de hayata geçirilen "Hayat Kimliğinle Kolay" projesinin ikinci adımını oluşturan TC kimlik kartına e-İmza yüklenmesi işlemi Erzincan'la birlikte 50 ilde başladı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 21 Eylül 2020'de hayata geçirilen "Hayat Kimliğinle Kolay" projesinin ikinci adımını kimlik kartlarına e-İmza yüklenmesi oluşturuyor.

Bu kapsamda, e-İmza yükleme işlemleri nüfus müdürlüklerindeki nüfusmatikler aracılığıyla yapılacak.

İşlem yapılacak iller; Erzincan, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak olacak.

"Hayatı kolaylaştıracak uygulama"

Alınan bilgiye göre Nüfusmatiklerde e-İmza yükleme işlemlerinin başlamasından kısa süre sonra ülke genelinde nüfus müdürlüklerinde, tapu müdürlüklerinde ve bankalarda e-İmza yükleme yapılabilecek. Uygulama ile vatandaşlar yeni nesil kimlik kartını sürücü belgesinin yanı sıra e-İmza olarak da kullanabilecek.

e-İmza uygulaması ile kamu ve özel sektörde kırtasiyeciliğin azaltılması, iş ve işlemlerin daha hızlı, hatasız, eksiksiz ve kaliteli şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak. Böylece işlem başına zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacak. Ayrıca e-İmza ile işlemler çevrim içi olarak da yapılabilecek. e-İmza kullanan kişi sayısının artmasıyla elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kullanılmasının artırılması sağlanacak. Belirli harf ya da sembollerden oluşan ve imzalayan tarafın kimliği ile örtüşen bir veri olan e-İmza, ıslak imzaya göre kimliklendirme işlemlerinde son derece güvenilir bir araç olma özelliği taşıyor.

Bu kapsamda Elektronik imza, kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlıyor. Elektronik imza ise bir bilginin üçüncü tarafların erişimine kapalı bir ortamda, bütünlüğü bozulmadan (bilgiyi ileten tarafın oluşturduğu orijinal haliyle) ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik veya benzeri araçlarla garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşuyor.

"e, İmzanın özellikleri nelerdir"

Elektronik imza kullanıcılarına üç temel özellik sağlar. Bunlardan ilki veri bütünlüğü, verinin izinsiz ya da yanlışlıkla değiştirilmesini, silinmesini ve veriye ekleme yapılmasını önler.

Bir diğer özelliği kimlik doğrulama ve onaylama, mesajın ve mesaj sahibinin iletiminin geçerliliğini sağlar.

Son özelliği ise inkar edilemezlik, bireylerin elektronik ortamda gerçekleştirdikleri işlemleri inkar etmelerini önler.

e-İmza'nın uygulama alanları şu şekilde;

"Bankalar ve finans kurumları, şube ağına sahip sigorta şirketleri, kamu kurum ve kuruluşları, holdingler ve diğer büyük şirketler, üniversiteler, yüksek iletişim ve bilgi güvenliği gereksinimi olan organizasyonlar başta olmak üzere orta ve uzun vadede yaygın bir uygulama alanı bulabileceği değerlendiriliyor. Gerek kamusal gerekse ticari alandaki muhtemel elektronik imza uygulamaları arasında ise kamusal alandaki uygulamalar,

her türlü başvurular (ÖSS, KPSS, LES, pasaport vb), kurumlar arası iletişim (Emniyet Müdürlükleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlükleri vb), sosyal güvenlik uygulamaları, sağlık uygulamaları (Sağlık personeli - hastaneler - eczaneler), vergi ödemeleri, elektronik oy verme işlemleri, ticari alandaki uygulamalar, internet bankacılığı, sigortacılık işlemleri, kağıtsız ofisler, e-Sözleşmeler, e-Sipariş"

"e-İmza neden gerekli"

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre günümüzde elektronik ortamın çok yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanması bazı taleplerin ve güven sorununun ortaya çıkmasına sebep oluyor. Bu noktada, gizlilik, kimlik doğrulama, veri bütünlüğü ve inkar edilemezliği sağlayan elektronik imza uygulaması ortaya çıkıyor. Elektronik imzanın bu dört temel özelliğiyle birlikte, elektronik ticaretin ve kamu alanında yürütülmekte olan e-dönüşüm projelerinin elektronik ortamda güvenli işlemleri yapabilme imkanları genişletilmiş ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve Kurumu tarafından yapılan ikincil düzenlemelerle desteklenerek bu ortamlarda yapılan iş ve işlemlerin hukuki boyutta da geçerliliği sağlandı. Elektronik İmza Kanunu ve ikincil düzenlemeler ile elektronik imzanın elle atılan ıslak imza ile aynı hukuki sonucu doğuracağı ve kesin delil olarak kabul edileceği hükme bağlandı. Elektronik imza elektronik ortamda yapılan işlemlere hukuksal geçerlilik sağlaması açısından önemli. Bu nedenle de elektronik ortamda hukuksal geçerlilik kazandırılmak istenen her işlemde elektronik ya da mobil imzanın kullanılması kaçınılmaz bir gerçek olarak vatandaşın karşısına çıkıyor. - ERZİNCAN

Erzincan'da e-imza uygulaması başladı

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İçişleri Bakanlığı, Erzincan, Eylül, Kamu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzincan'da e-imza uygulaması başladı - Son Dakika


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