Erzincan\'da esnaf ve muhtar temsilcilerine İyilik Var Projesi anlatıldı

Erzincan'da esnaf ve muhtar temsilcilerine İyilik Var Projesi anlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının İyilik Var Projesi, Erzincan'da esnaf, kooperatif, sendika ve muhtar temsilcilerine tanıtıldı. Toplantıda projenin amaç ve hedefleri hakkında bilgi verildi, dayanışma ve iş birliğinde sivil toplum kuruluşlarının katkısı ele alındı.
Erzincan'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "İyilik Var" Projesi kapsamında esnaf ve sanatkar odaları, kooperatifler, sendika temsilcileri ve Muhtarlar Birliği temsilcilerine yönelik tanıtım toplantısı düzenlendi.
Toplantıda, projenin amaçları ve hedefleri hakkında bilgi verildi.
Toplantıda, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi, kurumlar arası iş birliğinin artırılması ve iyiliklerin daha geniş kesimlere ulaştırılmasında sivil toplum kuruluşlarının katkısının önemi ele alındı.
Proje kapsamında toplumda yardımlaşma ve dayanışma bilincinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Kaynak: İHA
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