Erzincan'da sahur sofralarının vazgeçilmezi tulum peyniri - Son Dakika
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Erzincan'da sahur sofralarının vazgeçilmezi tulum peyniri

02.04.2022 10:40
Erzincan'da sahur sofralarının vazgeçilmezi tulum peyniri

Ramazan ayının başlaması ile birlikte Erzincan'ın vazgeçilmez lezzeti tulum peyniri sofralarda daha fazla tüketilmeye başladı.

Ramazan ayının başlaması ile birlikte Erzincan'ın vazgeçilmez lezzeti tulum peyniri sofralarda daha fazla tüketilmeye başladı.

Erzincan'da, yaylaya çıkardıkları hayvanlarını yaklaşık 1500-3000 rakımlı ve zengin bitki örtüsüyle kaplı dağların zirveleri ile eteklerindeki meralarda besleyen göçerler, koyun ve keçilerinden elde ettikleri doğal ve taze sütü, Kemah tuzu ve yine doğal olarak yapılan peynir mayası (şirden) ile birleştirerek Erzincan tulum peynirini elde ediyor.

Göçerler, akkaraman koyunu ve kıl keçisi sütünden ürettikleri peyniri daha sonra koyun postundan yapılan tulumlar, plastik bidonlar ile vakumlu ambalajlara koyuyor.

Yüksek rakımlı yaylalardan sofralara uzanan tulum peyniri içerdiği zengin karbonhidrat ve proteinlerden dolayı tokluk hissi veriyor. Erzincanlı vatandaşlar ise tulum peynirini hem sahurda hem de iftarda soflarından eksik etmiyor.

Üretici Gökhan Avcı tulum peynirini Erzincanlıların gönül rahatlığı ile tükettiği söyleyerek, "Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayına girmiş bulunmaktayız. Vatandaşlarımızın sahur ve iftar sofralarında gönül rahatlığıyla tüketebileceği ürün tulum peyniridir. Peynir Erzincan'ın yüksek rakımlı yaylalarında bin bir çeşit bitki örtüsü ve soğuk sularından beslenen akkaraman koyununun sütlerinden elde edilen tamamen doğal, natürel bir peynirimizdir. Coğrafi belgeli peynirlerin başında gelir. İçinde bulunan yüksek protein ve karbonhidrat ile tokluk hissi vermektedir. Ramazan ayı boyunca da vatandaşlarımız hem iftarda hem de sahurda gönül rahatlığıyla tüketebilirler. Alım gücü düşmesine rağmen bu aylar piyasalar daha canlı. İnsanlar sofralarından eksik etmiyor" dedi.

Erzincan tulum peynirinin 'Coğrafi İşaret Tescil Belgesi' olduğunu söyleyen üretici Özkan Beydili ise, "Her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan da bereketli geçiyor. Vatandaşlarımız hem iftar sofralarından hem de sahur sofralarından tulum peynirini ayırmıyor. Özellikle verdiği tokluk hissi sebebiyle sahurların vazgeçilmezi. Benim yalnızca bir uyarım olacak. Tüketici vatandaşlarımız hileli ürünlerden uzak dursun. Ürün aldığı yerden etiketlerine dikkat etmelerini istiyoruz. Erzincan yazan ürünleri rahatlıkla alabilirler" diye konuştu. - ERZİNCAN

Erzincan'da sahur sofralarının vazgeçilmezi tulum peyniri
Erzincan'da sahur sofralarının vazgeçilmezi tulum peyniri
Erzincan'da sahur sofralarının vazgeçilmezi tulum peyniri
Erzincan'da sahur sofralarının vazgeçilmezi tulum peyniri

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzincan'da sahur sofralarının vazgeçilmezi tulum peyniri - Son Dakika


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