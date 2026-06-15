Erzincan zabıtasından gönülleri ısıtan davranış

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelleri, şehir merkezinde alışveriş torbasını kaybeden yaşlı bir kadına yardımcı olarak örnek bir davranış sergiledi.

Zabıta personelleri Yakup Kurt ve Cem Özkaya, görevleri sırasında çevredeki esnaftan yaşlı bir kadının ağladığı yönünde bilgi aldı.

Bunun üzerine yaşlı kadının yanına giden ekipler, kadının alışveriş torbasını kaybettiğini öğrendi. Zabıta görevlileri, torbayı bulabilmek için çevredeki iş yerlerinde araştırma yaptı.

Yapılan çalışmalar sonucunda kayıp alışveriş torbası bulunarak sahibine teslim edildi.

Kendisine yardımcı olacak kimsenin olmadığını belirten yaşlı kadın, daha sonra gideceği yere ulaşabilmek için zabıta ekiplerinden destek istedi.

Yakup Kurt ve Cem Özkaya, yaşlı kadını otobüs durağına kadar götürerek güvenli bir şekilde yolcu etti. - ERZİNCAN