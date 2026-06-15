Erzincan zabıtasından gönülleri ısıtan davranış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincan zabıtasından gönülleri ısıtan davranış

Erzincan zabıtasından gönülleri ısıtan davranış
15.06.2026 12:24  Güncelleme: 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelleri Yakup Kurt ve Cem Özkaya, alışveriş torbasını kaybeden yaşlı bir kadına yardım ederek torbasını buldu ve onu güvenli bir şekilde otobüs durağına kadar yolcu etti.

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelleri, şehir merkezinde alışveriş torbasını kaybeden yaşlı bir kadına yardımcı olarak örnek bir davranış sergiledi.

Zabıta personelleri Yakup Kurt ve Cem Özkaya, görevleri sırasında çevredeki esnaftan yaşlı bir kadının ağladığı yönünde bilgi aldı.

Bunun üzerine yaşlı kadının yanına giden ekipler, kadının alışveriş torbasını kaybettiğini öğrendi. Zabıta görevlileri, torbayı bulabilmek için çevredeki iş yerlerinde araştırma yaptı.

Yapılan çalışmalar sonucunda kayıp alışveriş torbası bulunarak sahibine teslim edildi.

Kendisine yardımcı olacak kimsenin olmadığını belirten yaşlı kadın, daha sonra gideceği yere ulaşabilmek için zabıta ekiplerinden destek istedi.

Yakup Kurt ve Cem Özkaya, yaşlı kadını otobüs durağına kadar götürerek güvenli bir şekilde yolcu etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Yerel Haberler, Alışveriş, Erzincan, Belediye, Güvenlik, 3. Sayfa, Zabıta, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan zabıtasından gönülleri ısıtan davranış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı
Bakan Gürlek’in AP’nin yaptırım listesinde yer alacağı iddiasına AK Parti’den sert tepki Bakan Gürlek'in AP'nin yaptırım listesinde yer alacağı iddiasına AK Parti'den sert tepki
Rize’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: Karı koca hayatını kaybetti Rize'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: Karı koca hayatını kaybetti
Hatay’da fuhuş operasyonu Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı Hatay'da fuhuş operasyonu! Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı
Yanlış duymadınız Avustralya’ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik Yanlış duymadınız! Avustralya'ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik
ABD ile anlaşmada kritik eşik İran’ın talepleri karşılık buldu ABD ile anlaşmada kritik eşik! İran'ın talepleri karşılık buldu

12:52
Real Madrid bombayı patlattı 60 milyon euroluk transfer resmen açıklandı
Real Madrid bombayı patlattı! 60 milyon euroluk transfer resmen açıklandı
11:45
Partisiz kalan Özgür Özel’e sürpriz teklif: Bize gelin
Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin
10:50
107 günlük savaş bitiyor Beyaz Saray’dan beyaz dumanlar yükseldi
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi
10:04
Netanyahu’nun Trump’a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
Netanyahu'nun Trump'a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
09:38
Uzman çavuştan aile katliamı Evi neden bastığı ortaya çıktı
Uzman çavuştan aile katliamı! Evi neden bastığı ortaya çıktı
08:40
Cumhurbaşkanlığı seçim için ilk kez gününe kadar tarih verdi
Cumhurbaşkanlığı seçim için ilk kez gününe kadar tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 12:56:43. #7.13#
SON DAKİKA: Erzincan zabıtasından gönülleri ısıtan davranış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.