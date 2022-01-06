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Erzincan'ı sis, pus, kırağı sardı - Son Dakika

Erzincan'ı sis, pus, kırağı sardı

06.01.2022 07:32

Erzincan'ı sis, pus, kırağı sardı Erzincan güne sis, pus, kırağıyla uyandı.

Erzincan'ı sis, pus, kırağı sardı

ERZİNCAN - Erzincan güne sis, pus, kırağıyla uyandı.

Erzincan kent merkezinde sabah saatlerinde etkisini gösteren sis hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun sis sürücülere de zor anlar yaşatırken, farklı noktalarda maddi hasarlı kazalar gerçekleşti.

Yer yer etkisini arttıran sis ve pus nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Mesailerine gitmek için evinden çıkan Erzincanlılar, olabildiğince dikkatli bir şekilde işyerlerine gitmeye çalıştı. Erzincan'ı örtüleyen sis uzun süre devam etti.

Soğuk havanında etkili olduğu kentte yol kenarındaki ağaçların dallarına kırağı düştü. Çatalarmut köyü yolu üzerindeki kırağı tutan ağaçlar adeta görsel şölen oluşturdu.

Öte yandan Erzincan merkezde karla kaplı arazide yiyecek bulmakta güçlük çeken ve sürüler halinde dolaşan sokak köpekleri tehlike oluşturdu. Trafikte seyir halindeki araçlara saldırdıkları gözlenen sokak köpekleri vatandaşları korkutuyor.

'Meteorolojiden çığ ve sis uyarısı'

Meteoroloji'nin son dakika raporuna göre; hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Artan sıcaklıklarla birlikte, mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ oluşma riskinin arttığı değerlendirilmekte.

Doğu Anadolu Bölgesinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Erzincan'ı sis, pus, kırağı sardı
Erzincan'ı sis, pus, kırağı sardı
Erzincan'ı sis, pus, kırağı sardı

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Erzincan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzincan'ı sis, pus, kırağı sardı - Son Dakika


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