Erzincan TSO başkanlık yarışını mevcut başkan Ahmet Tanoğlu 1105 oyla kazandı - Son Dakika
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Erzincan TSO başkanlık yarışını mevcut başkan Ahmet Tanoğlu 1105 oyla kazandı

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Erzincan TSO başkanlık yarışını mevcut başkan Ahmet Tanoğlu 1105 oyla kazandı
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Erzincan TSO başkanlık seçimini mevcut başkan Ahmet Tanoğlu 1105 oyla kazandı; rakibi Süleyman Tan 849 oy aldı. Seçimde 28 oy geçersiz sayılırken 13 meslek komitesinin 11'ini Tanoğlu'nun listesi kazandı.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) başkanlık seçimini mevcut başkan Ahmet Tanoğlu kazandı.

Erzincan iş dünyasının yakından takip ettiği seçimde, Ahmet Tanoğlu bin 105, başkan adayı Süleyman Tan ise 849 oy aldı. Seçimde 28 oy geçersiz sayıldı.

Toplam 13 meslek komitesinin belirlendiği seçimde, komitelerin 11'ini Tanoğlu'nun listesi, 2'sini ise Tan'ın listesi kazandı.

Seçimin ardından açıklamada bulunan Ahmet Tanoğlu, kendisine yeniden güven duyan oda üyelerine teşekkür ederek, seçim sürecinin ardından birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Tanoğlu, seçim sürecinin olgunluk, emek ve karşılıklı saygı çerçevesinde tamamlandığını belirterek, sandığa yansıyan iradeyle kendisine ve yol arkadaşlarına yeniden görev verilmesinden dolayı üyelere teşekkür etti.

Seçimin ayrışmanın değil, Erzincan'ın geleceğine, üretimine ve liyakate sahip çıkmanın göstergesi olduğunu ifade eden Tanoğlu, seçim rekabetinin geride kaldığını vurguladı.

Tanoğlu, hangi adaya veya listeye oy vermiş olursa olsun tüm üyelerin başkanı olacağını belirterek, Erzincan'ın ticari potansiyelini büyütmek, ticareti güçlendirmek ve yeni projeleri hayata geçirmek için birlikte çalışacaklarını kaydetti.

Açıklamasında, "Artık sen, ben yok; yalnızca Erzincan var." ifadesini kullanan Tanoğlu, seçim sürecinde emeği geçenlere, basın mensuplarına ve oy kullanan tüm tüccar ve sanayicilere teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzincan TSO başkanlık yarışını mevcut başkan Ahmet Tanoğlu 1105 oyla kazandı - Son Dakika
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