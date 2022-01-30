Erzurum Büyükşehir susuz kalan vatandaşları yalnız bırakmadı - Son Dakika

Erzurum'un Tekman ilçesinde susuz kalan köyün imdadına Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti.

İlçe merkezine yaklaşık 25 km uzaklıkta olan Kuruca Mahallesi'nde susuz kalan vatandaşlar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden yardım istedi. Yolun kar nedeniyle ulaşıma kapalı olması nedeniyle ekipler greyder yardımıyla yolun açılması ile köye ulaşabildi. Su kaynağı yetersiz olduğu için zaman zaman motorpompun devre dışı kaldığı öğrenilen köyün yolunun Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler karla mücadele ekipleri tarafından açılmasının ardından itfaiye ekibi köye su götürdü. İtfaiyenin getirdiği su depoya boşaltılarak, motorpomp gücü ile depodan köye verildi.

Mahalle Muhtarı Kazım Yolla, "Su sıkıntımız vardı, ben de Büyükşehir Belediyemizi aradım. Kırsal Hizmetler ve itfaiye mahallemizi susuz bırakmadı. Hem yolumuz açıldı hem de 25 kilometreden suyumuz geldi. Bunun için başta Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve tüm emeği geçen herkese teşekkür ederim Allah razı olsun" dedi. - ERZURUM