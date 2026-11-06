Erzurum'da arızalı motosiklet urganla başka motosiklete bağlanarak çekildi - Son Dakika
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Erzurum'da arızalı motosiklet urganla başka motosiklete bağlanarak çekildi

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Erzurum\'da arızalı motosiklet urganla başka motosiklete bağlanarak çekildi
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Erzurum\'da arızalı motosiklet urganla başka motosiklete bağlanarak çekildi
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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde Saraybosna Caddesi'nde arızalanan scooter tipi motosiklet, urganla başka bir motosiklete bağlanarak çekildi. İki sürücünün de araçlarının üzerinde ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Erzurum'da arızalanan bir motosikletin başka bir motosiklete urganla bağlanarak çekildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Yakutiye ilçesi Saraybosna Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki iki scooter tipi motosikletten biri arızalandı. Bunun üzerine diğer motosikletin sürücüsü, arızalanan motosikleti urganla kendi motosikletinin arkasına bağlayarak çekmeye başladı.

İki motosiklet sürücüsünün de araçlarının üzerinde bulunduğu ve bu şekilde ilerledikleri anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde motosikletlilerin bir süre ilerledikten sonra gözden kaybolduğu görüldü.

Kaynak: İHA
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